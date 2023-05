Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Brigitte Hörhammer will den Ort voranbringen und einen Stillstand verhindern. Die erfahrene Kommunalpolitikerin tritt als CDU-Kandidatin zur Ortsbürgermeisterwahl am 20. November in Otterbach an. Ein Amt, das sie schon einmal innehatte.

„Mein Ort liegt mir sehr am Herzen“, betont Brigitte Hörhammer. Sie war bereits von 2009 bis 2014 Dorfchefin. 2019 wollte sie es noch einmal wissen, zog dann aber gegenüber dem SPD-Kandidaten