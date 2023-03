Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit fünf Euro und etwas Spateneinsatz zum Naturschutz beitragen – dazu ruft Mehlingens Ortsbürgermeisterin Monika Rettig (SPD) im Gemeindeteil Baalborn auf. Am Samstag, 13. November, findet von 10 bis 14 Uhr eine Aufforstung in der sogenannten Diebsdelle hinter dem Wendekreis in der Steinstraße statt.

Dort hatte der gefräßige Borkenkäfer ganze Arbeit geleistet. Nach dem Abholzen der Fichten blieb nur ein kahler Streifen zurück. Das soll sich nun ändern. Ursprünglich