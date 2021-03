Persönlich wurde es vor Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung in Mehlingen. Ortsbürgermeisterin Monika Rettig (SPD) gab eine Erklärung ab. Sie wolle die Bürger darüber informieren, dass sie einer Missstimmung im politischen Leben der Gemeinde entgegentrete.

In den sozialen Netzwerken sei durch ein Ratsmitglied ihre Arbeit und die der SPD-Fraktion im Rat in diffamierender Weise herabgesetzt worden. Sie bedauere sehr, dass der bisher herrschende gute Ton und das einvernehmliche Zusammenarbeiten gelitten habe. „Wir arbeiten hier für das Wohl der Gemeinde und statt bei Facebook sollten Ideen in eine aktive Ratsarbeit eingebracht werden.“

Dem schloss sich der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Hartwig Pulver, an. Der Gemeinderat sei das einzige demokratisch legitimierte Forum für politische Entscheidungen im Ort. Die freie Meinungsäußerung stehe außer Frage, Stimmungsmache in den Netzwerken vertiefe jedoch lediglich die Spaltung durch die diversen Strömungen des Populismus.