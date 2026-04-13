Elf Laiendarsteller proben seit Oktober, inzwischen sogar täglich. Bald hebt sich der Vorhang für „Kaviar trifft Currywurst“ – aufgeführt vom Schaiertheater Neuhemsbach.

Wer braucht schon Kaviar? An den letzten beiden April-Wochenenden gibt es im Schaiertheater Neuhemsbach Currywurst auf der Bühne und im Zuschauerraum.

Zur Geschichte: Eine heruntergekommene Eckkneipe innerhalb eines Tages in ein Edelrestaurant zu verwandeln, bringt so manche Schwierigkeit mit sich. Die Speisekarte muss geändert werden, der Kellner soll plötzlich piekfein auftreten und die Stammgäste passen nicht mehr ins Bild. Für Kneipenwirtin Erna Wutschke, die sich durch den angekündigten Besuch ihres adligen Cousins Prinz Harry von Anhalt zu der Maßnahme genötigt sieht, ist das ein stressiges und turbulentes Unterfangen.

Vier Wochen langer Endspurt bis zur Premiere

Der Verein „Original Hemschbacher Schaiertheater“ bringt in diesem Jahr für seine alljährliche Theaterveranstaltung das Stück „Kaviar trifft Currywurst“ auf die Bühne. Elf Laienschauspieler proben seit Oktober. Früher könne man nicht anfangen, so Barbara Gelzleichter. „Mer können uns nur uff ää Sach konzentriere: Kerb oder Theater“, sagt die Sandy-Darstellerin lachend. Bis Ende März wurde zweimal wöchentlich geprobt, seitdem treffen sich die Hobby-Schauspieler täglich. Das sei vielen, die sich für ein Mitwirken interessierten, zu zeitintensiv, sagt Gelzleichter.

Im vergangenen Jahr musste sich das Ensemble erstmals selbst anleiten, da der Regisseur in Rente gegangen war. Für die aktuelle Saison ist der Posten wieder besetzt: Ortsbürgermeisterin Silke Brunck führt seit Oktober Regie. Das Theater ist ihr nicht unbekannt, hat sie doch in der Vergangenheit bereits als Darstellerin mitgewirkt. Das Schauspielern sei zeitlich nicht mehr machbar, aber sie hat Geschmack an der Rolle als Regisseurin gefunden. „Als Darsteller geht man in seiner Rolle auf. Nun habe ich einen ganz anderen Blickwinkel von hier vorne. Und es ist toll, wie die Truppe sich auf meine Ideen einlässt und sie direkt umsetzt“, schwärmt Brunck. Dankbar ist sie auch für die gute Kooperation mit den anderen Vereinen im Ort, denn diese träten mit ihren eigenen Angelegenheiten stark zurück, damit das Theaterensemble vier Wochen lang das Dorfgemeinschaftshaus nutzen und in der bereits aufgestellten Kulisse proben kann.

Alle Vorstellungen ausverkauft

Für die Bühnenausstattung sind Franz Schmitt und Berthold Maier verantwortlich. Es wird eifrig gemalt und gezimmert, damit der Schauplatz dem Stück gerecht wird. Tamara Knaak, die auch für das Catering zuständig ist, verrät, dass es an den Theaterabenden neben belegten Brötchen auch Currywurst für die Gäste geben wird.

Alle fünf Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Beim Kartenvorverkauf hätten die Fans schon drei Stunden vorm Start Schlange gestanden, berichtet das Schaiertheater-Ensemble voller Dankbarkeit. Das Publikum erfährt ab Freitag, 17. April, was in der Kneipe „Zum (w)armen Würstchen“ außer einer explodierenden Mikrowelle noch alles passiert.