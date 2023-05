Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jetzt heißt’s: Tempo machen. Noch im Herbst soll das vakante Amt des Ortsbürgermeisters von Schneckenhausen möglichst wieder besetzt sein. Ein Nachfolger der kürzlich zurückgetretenen Ortschefin Hanna-Lore Scharding (FWG) wird am 26. September gewählt – am Tag der Bundestagswahl. Kandidaten scheinen bislang nicht in Sicht.

Zumindest ist Martin Schneider bisher nichts davon bekannt, dass jemand womöglich Ambitionen hege. „Es ist ja bisher noch nicht einmal ausgeschrieben“, tritt der