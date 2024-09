Ulrich Stemler (FWG) ist nach fünfjähriger Pause wieder Ortsbürgermeister von Eulenbis. In der konstituierenden Sitzung wurde er vom Ersten Beigeordneten Siegfried Müller (FWG) ins Amt eingeführt.

Zu seiner Amtseinführung sagte Stemler: „Die turbulente Zeit lassen wir hinter uns, wir wollen nicht mehr zurückschauen, sondern nach vorne.“ Es brauche jedoch sehr viel Geduld, um die noch anstehenden Sachen zu erledigen. Er war als einziger Kandidat zur Ortsbürgermeisterwahl am 9. Juni angetreten und erhielt 82,7 Prozent der Stimmen. Die bisherige Ortsbürgermeisterin Kathleen Hielscher kandidierte nicht mehr. Der Gemeinderat wurde in Eulenbis im Mehrheitswahlsystem gewählt. Als Erster Beigeordneter wurde Ralf Metzger ( FWG) in geheimer Wahl einstimmig gewählt. Zum zweiten Beigeordneten wurde Andreas Jung (FWG) gewählt. Bei der Änderung der Hauptsatzung ging es hauptsächlich um dringende Sitzungen, die zukünftig über die „mein Ort App“ sowie über die Homepage öffentlich bekannt gemacht werden. Die Wertgrenze, über die der Ortsbürgermeister ohne Gemeinderatsbeschluss im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel entscheiden kann, wurde von bisher 200 auf 1500 Euro angehoben. Um die gleiche Summe wurde auch die Wertgrenze für die Genehmigung von Verträgen der Gemeinde mit dem Ortsbürgermeister und den Beigeordneten erhöht.

Im Namen des Gemeinde- und Städtebunds ehrte der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Ernst Müller (SPD), Siegfried Müller für seine 30-jährige Tätigkeit in der Kommunalpolitik. Für je 22 Jahre wurden Ralf Metzger und Ulrich Stemler geehrt.