In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend wurde der am 30. Januar neu gewählte Ortsbürgermeister Ralf Heinz (SPD) vereidigt und in sein Amt eingeführt.

Die Vereidigung übernahm Uwe Göttel (FWG) vor. Da Heinz bisher das Amt des Beigeordneten inne hatte und dies nach der Wahl zum Ortsbürgermeister nicht mehr ausüben kann, war auch die Wahl eines neuen Beigeordneten erforderlich. Hierzu wurde von der FWG Uwe Göttel vorgeschlagen, der bei Anwesenheit von Verbandsbürgermeister Ralf Schwarm (SPD) einstimmig zum Beigeordneten gewählt wurde. Heinz musste sein Mandat als Ratsmitglied niederlegen, da er nun Bürgermeister ist. Für Ihn rückt von der SPD Andrea Grill in den Gemeinderat nach.