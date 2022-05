Die SPD stellt keinen Kandidaten für die Ortsbürgermeisterwahl: Das steht nach der Mitgliederversammlung des Ortsvereins am Freitagabend definitiv fest. Der zunächst gesetzte Wunschkandidat habe aus gesundheitlichen Gründen letztlich nicht mehr für die Wahl des Ortschefs zur Verfügung gestanden, wie der SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Volker Schick, auf RHEINPFALZ-Anfrage berichtet. Das sei bedauerlich, aber verständlich. „Trotz intensiver und offener Gespräche konnte in der Kürze der Zeit kein alternativer Kandidat oder eine alternative Kandidatin gefunden werden.“ In der Gemeinde wird am 3. Juli ein neuer Bürgermeister gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Ralf Schwarm (SPD) gibt den Posten auf, weil er seit dem vergangenen Jahr Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weilerbach ist. Von den im Ortsgemeinderat vertretenen Parteien schickt nun einzig die CDU einen Kandidaten ins Rennen: den bisherigen Beigeordneten Markus Schick. zs