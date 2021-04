Da der Haushalt von Oberarnbach für 2021 nicht ausgeglichen werden kann, droht eine Erhöhung der gemeindlichen Steuern sowie der Friedhofsgebühren. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 82.370 Euro ab, im Finanzhaushalt beläuft sich das Minus auf 55.300 Euro. Wegen des Defizits wies Ortsbürgermeister Reiner Klein (CDU) daraufhin, dass in nächster Zeit eine Erhöhung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer sowie der Friedhofsgebühren anstehe. In einer der nächsten Sitzungen solle hierüber beraten werden. „Sonst müssen wir mit Schwierigkeiten bei der Haushaltsgenehmigung durch die Kreisverwaltung rechnen.“ Für Investitionen sind im Haushalt 31.800 Euro eingeplant. Die Gemeinde hat zum Jahresbeginn 148.676 Euro Schulden. Hinzu kommen nochmals 93.885 Euro an Liquiditätskrediten. Einstimmig wurde der Etat verabschiedet.