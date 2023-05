Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frankensteins Ortsbürgermeister Eckhard Vogel (FWG) verzichtet auf eine Zivilklage gegen das AfD-Ratsmitglied Horst Schirdewahn. Jener war Ende vergangenen Jahres von der Staatsanwaltschaft als Urheber diffamierender Flugzettel ermittelt und vom Gericht dafür wegen übler Nachrede verurteilt worden.

Vor der Kommunalwahl im Mai 2019 waren in Frankenstein anonyme Flugzettel verteilt worden, in denen Eckhard Vogel bezichtigt wurde, sich in den zehn Jahren seiner Amtszeit zu hohe Aufwandsentschädigungen