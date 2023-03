Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die orthopädische Abteilung des Medizinischen Versorgungszentrums Westpfalz (MVZ) in Landstuhl ist auf Expansionskurs. Seit Herbst gehört ein zweiter Standort in Weilerbach dazu, ein dritter soll in Kaiserslautern entstehen. Im Zuge der Digitalisierung wurde eine neue Software eingeführt, die Praxisabläufe und -organisation für Ärzte und Patienten vereinfacht.

Türkis ist die Farbe, an der sich Räumlichkeiten und Bekleidung von Ärzten und Personal der orthopädisch-chirurgischen Praxis, in der auch Arbeitsunfälle behandelt