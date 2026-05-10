Ein Treffpunkt für pflegende Angehörige und junge Eltern und „Speedfriending“: Mit welchen Ideen sich das Mehrgenerationenhaus in Otterberg neu aufstellen will.

„MGH“ prangt in großen Lettern an einem der Fenster im zweiten Obergeschoss in der Otterberger Bachstraße 11. Die Abkürzung steht für „Mehrgenerationenhaus“. Doch was ist darunter zu verstehen? Viele Leute dächten, dass es sich dabei um ein Gebäude handele, in dem eben mehrere Generationen zusammenlebten, sagt Alexandra Stöhr, Betriebskoordinatorin AQA des Arbeiter-Samariter-Bundes Otterberg. „Doch das ist nicht so“, räumt die 60-Jährige, die seit Januar neu beim ASB im Job ist, mit diesem Missverständnis auf. Stöhr ist es daher ein Anliegen, die Wahrnehmung des MGH bei der Bevölkerung zu verändern. „Das MGH ist ein offener Treff für alle Generationen und Menschen in allen Lebenssituationen“, beschreibt die Betriebskoordinatorin das Projekt, das auf eine Initiative des Bundesfamilienministeriums zurückgeht und auch zu einem großen Anteil von diesem finanziert wird. Zum MGH gehört das Café Zeitlos im Erdgeschoß, ein Seminarraum im ersten Obergeschoß und ein Büro. Obwohl das Haus direkt an das Pflegeheim des ASB angrenzt, ist das MGH eigenständig. Es wird von der AQA – Ausbildung, Qualifizierung, Arbeit –, einer Tochtergesellschaft des ASB, betrieben. Zur AQA gehören ein Catering, das Essen an Schulen und Kitas liefert, Galabau, das hauptsächlich Gartenbau anbietet, das Café Zeitlos und das MGH. Es handelt sich bei allen vier Sparten um Integrationsbetriebe. Dreißig Prozent der Beschäftigten seien Menschen mit Beeinträchtigungen, erläutert Stöhr.

Bürger sollen zu Wort kommen

Doch zurück zum MGH. Um dieses als Begegnungsstätte wieder mehr in das Bewusstsein der Otterberger zu rücken, sollen vor allem die Bürger selbst zu Wort kommen, welche Angebote sie sich wünschen, so Stöhr und Sarah Erdmann, die künftig Anmeldungen und ehrenamtliche Tätigkeiten im MGH koordinieren soll. Schließlich habe man einen gesellschaftlichen Auftrag. Einige Ideen haben die beiden Frauen bereits: So soll es künftig feste wöchentliche Treffen für pflegende Angehörige und junge Eltern mit der Möglichkeit zum Austausch geben. Sie beobachte hier viele pflegende Angehörige, die zum Teil täglich ins Heim kämen. „Wie geht es diesen, wenn sie möglicherweise von ihren Partnern kaum noch Resonanz bekommen?“, fragt Stöhr. Für diese Menschen wolle sie ein Angebot schaffen. Auch „Speedfriendings“ sind geplant. Unter dem Motto „aus Fremden werden Freunde“ soll es regelmäßige Treffen geben, die von Stöhr moderiert werden. „Ich werde dafür sorgen, dass alle schnell in Kontakt und ins Erzählen kommen“, sagt die Betriebskoordinatorin. „In einer Zeit, wo so viel online läuft, ist es wichtig, andere Menschen auch mal wieder analog zu treffen“, sagt sie.

Auch Vorträge und Kurse, zum Beispiel von Digitalbotschaftern, können sich die Frauen vorstellen. Geplant ist auch ein Literaturcafé mit ausgewählten Romanen im Café Zeitlos. Etliche Bücherspenden gibt es laut Stöhr dafür bereits. Was noch fehle, sei ein Regal. Über die Bücher könnten die Besucher miteinander in Kontakt kommen. Apropos Kontakt: Auch das Mobiliar spielt eine große Rolle, hat die Betriebskoordinatorin kürzlich festgestellt. Für das Café Zeitlos, in dem eckige Tische stehen, hat sie einen großen runden Tisch angeschafft, der vorne an der Fensterfront steht. Dieser sei als Treffpunkt besonders beliebt und fast immer „besetzt“.

MGH als sogenannter dritter Ort

Das MGH solle ein sogenannter dritter Ort für die Otterberger neben ihrem Zuhause und der Arbeit werden, erklärt Stöhr. Die studierte Betriebswirtschaftlerin, die nach eigenen Angaben ein Faible für Psychologie hat, verweist dabei auf den amerikanischen Soziologen und Stadtplaner Ray Oldenburg. Er beschrieb „dritte Orte“ als informelle Treffpunkte wie Cafés, Kneipen, Buchläden oder Friseursalons, in denen soziale Interaktion auf freiwilliger, lockerer Basis stattfindet. Diese Orte seien entscheidend für eine funktionierende Demokratie, sozialen Zusammenhalt und individuelle Lebensqualität.

Um das MGH wieder bekannter zu machen und weitere Ideen zu bekommen, welche Angebote sich die Bürger dort wünschen, wird es vom Donnerstag, 14. Mai, bis Samstag, 16. Mai, ein Frühlingsfest geben, erläutert Stöhr. Am Donnerstag findet von 10 bis 18 Uhr ein Mitmachtag für Familien statt. Auf dem Programm stehen dabei unter anderem Faden-, Hüpf- und Seilspiele, Filzen, Hip-Hop-Vorführungen- und Workshops, Schach und Yoga. Am Freitag sind dann alle Bürger zwischen 14 und 17 Uhr zu „MGH im Gespräch“ eingeladen. Künstler und kreativ Schaffende der Region zeigen dann am Samstag bei einem Kreativmarkt zwischen 10 bis 18 Uhr ihre Werke.