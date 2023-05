Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die historische Weigle-Orgel in der katholischen Kirche Kirchenarnbach erstrahlt in neuem Glanz. Nach Abschluss der Restaurierung wird sie in einem Gottesdienst mit Generalvikar Markus Magin am Sonntag, 20. November, eingeweiht.

Die Arbeiten an der Orgel dauerten laut Pfarrer Udo Stenz rund ein Jahr. Damit hat der sogenannte „Dom vom Arnbachtal“ einen seiner Schätze für die nächsten Jahrzehnte gesichert. Gebaut