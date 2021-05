An Halloween ist in der Region, in der viele Amerikaner wohnen, traditionell viel los auf den Straßen. Anders als am deutschen Feiertag Allerheiligen, der eher ein stilles Gedenken ist, wird am Abend davor ausgelassen gefeiert. In Corona-Zeiten ist das allerdings keine gute Idee. Ein Rundgang mit Polizei und Ordnungsamt.

Leere Straßen, keine fröhlichen Menschen, die in Vampirumhängen fröhlich von Haus zu Haus ziehen: Es ist Halloween und keiner geht hin. So sah es am Samstag zumindest im Landstuhler Stadtteil Melkerei aus. Hier, wo viele Amerikaner wohnen, die sonst mit Unmengen Süßigkeiten und tollen Kostümierungen andere Menschen das Gruseln lehren, ist es seltsam ruhig. Es ist , mitten in der zweiten Coronawelle, einfach nicht die Zeit zum Feiern.

Die Mitarbeiter des Landstuhler Ordnungsamtes und der Polizei freut das an diesem milden Herbstabend. „Vor einem Jahr sind um diese Uhrzeit hier ganze Autoschlangen durch“, berichtet Ralf Lehnhard vom Ordnungsamt, als er und seine Kolleginnen Laura Pfaff und Beate Littmann-Schneider sich um 17.30 Uhr treffen. Die Polizei, so verrät Lehnhard, rechne nicht mit vielen Amerikanern, die vor ihren Türen sitzen und feiern oder mit Kindern von Haus zu Haus ziehen, um „Süßes, sonst gibt es Saures“ zu rufen. „Es gab Aufrufe in den sozialen Netzwerken, die Leute wurden gezielt informiert, dass sie in diesem Jahr Halloween nicht so feiern können wie sonst. “

Kürbisse leuchten und Monster grüßen

Am Ortseingang warten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf die Polizei. „Die verspäten sich“, meint Lehnhard, und das Team beschließt, schon mal vorab die Melkerei abzufahren. Die Straßen liegen einsam und verlassen, aus den Vorgärten funkeln Lichter, Kürbisse leuchten und Spinnennetze ziehen sich über die Rasenflächen der Vorgärten.

Doch in diesem Jahr stehen keine Kinder an den Häusern und staunen über die flackernden, ausgehöhlten Kürbisse und Monstergestalten. Die Straßen sind teilweise wie leer gefegt. Nur ab und an huscht ein Spaziergänger mit seinem Hund den Bürgersteig entlang. Einige Straßenzüge weiter spaziert dann doch ein Ehepaar mit zwei Kindern an der Hand entlang. Der Familiennachwuchs ist verkleidet, als Hexe und kleiner Kürbis. Ansonsten ist selten jemand draußen anzutreffen.

In der nächsten Straße steigt plötzlich Rauch auf und ein Feuer flackert in einer Einfahrt. Hier hat es sich ein verkleidetes amerikanisches Paar auf einer Bank gemütlich gemacht, zwei Kinder sitzen auf kleinen Stühlen daneben. Vor sich haben sie einen Tisch aufgebaut, auf dem Süßigkeiten in kleinen Tütchen verpackt sind. In den Bäumen hängen Spinnenweben und Spinnen, Geister baumeln am Hauseingang.

Das Auto vom Ordnungsamt bremst ab und die Scheibe wird heruntergekurbelt. Der Amerikaner erklärt, dass er nur mit seiner Frau und seinen Kindern ein wenig draußen sitzen wolle. Aber er werde jetzt zusammenpacken, verspricht er, nachdem er gesagt bekommt, dass es in diesem Jahr leider nicht erlaubt sei, große Menschenmengen anzulocken. „Der hat den Aufruf bei Facebook wohl nicht gelesen“, sagt Lehnhard schmunzelnd.

Einzelne Feiernde sind in Ordnung

Mittlerweile ist auch die Polizei vor Ort und im Konvoi wird nun jede noch so kleine Straße abgefahren. „Alle sind vernünftig“, stellen die Ordnungshüter nach einer dreiviertel Stunde fest. Mittlerweile ist es fast halb sieben und keiner von ihnen rechnet mehr damit, dass hier noch Menschenmengen auftauchen. „Die wenigen, die im Garten saßen mit einem Feuer oder paarweise herumliefen, sind ja auch in Ordnung“, meint der Mitarbeiter vom Ordnungsamt. „Es wird ja nur dann schwierig, wenn sich viele Menschen auf einem Fleck befinden.“

Die Polizei fährt wieder in die Stadtmitte, das Ordnungsamt dreht eine letzte Runde. Der Amerikaner packt gerade die Stühle seiner Kinder zusammen. „Wir fahren jetzt wieder, wir müssen noch Kontakte wegen Corona feststellen“, meinen die Mitarbeiter vom Ordnungsamt. Zu späterer Stunde wollen sie in der Stadt aber noch die Gaststätten kontrollieren.

Auch in Mackenbach blieb es für einen Halloween-Abend ruhig. Per Brief waren die Bewohner der von besonders vielen Amerikanern bewohnten Siedlung in dem Ort dazu aufgefordert worden, dieses Jahr auf das Feiern von Halloween in großen Gruppen zu verzichten. Daher saßen viele einfach nur bei einem Lagerfeuer in ihrem eigenen Garten.

Den beliebten Grusel sein lassen, konnten jedoch nicht alle – besonders beim „Mackenbach Macrabe Manor“ gab es dann doch einiges zu bestaunen. Das war allerdings auch mit Abstand und aus der Ferne möglich. Ansonsten hatten nur wenige ihre Häuser geschmückt, der ein oder andere war auch unterwegs. Süßes konnten die Halloween-Gänger sogar auch abstauben, da manche etwas vor ihren Häusern in Körben ausgelegt hatten.