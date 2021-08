Eine Open-Air-Filmvorführungen mit musikalischem Vorprogramm und kulinarischem Angebot im farbig illuminierten Krämerschen Innenhof gibt es am Freitag, 6. August. Gezeigt wird der Film „Dream Horse“. Für Musik sorgt das Quintett „sforZARTo“.

Das Provinz Programmkino Enkenbach führt die Veranstaltung im romantischen Innenhof des ehemaligen Gasthauses Krämer durch. Möglich sei dies dank der Kooperation mit den Landkreisen Kaiserslautern und Kusel. Zu Film und Musik werden auch Getränke und Häppchen angeboten.

Zum Film: „Jan liegt wach, während ihr Mann das Leben verschläft. Sie putzt den Supermarkt, sitzt an der Kasse, bedient in der Kneipe, versorgt Mann und Eltern. Ein Kneipengespräch weckt alte Träume: Als Jugendliche züchtete Jan mit großem Erfolg Tiere aller Art – nun soll es ein Rennpferd sein!“ Und so nehmen die Dinge ihren Lauf. Nicht nur für Jan, sondern auch für das verschlafene walisische Dorf, in dem sie lebt, ändert sich so einiges.

Die Musiker und Musikerinnen des Quintettes sforZARTo – Jonas Röser (Tuba), Michael Stadtmüller (Horn), Clemens Baumgarten (Posaune), Luisa Ultes (Trompete), Dorothea Baumgarten (Trompete) – gestalten das Vorprogramm. Der Name „sforZARTo“ ist abgeleitet aus der in der Musik verwendeten Spielanleitung „sforzato“, die eine stark akzentuierte Spielweise erfordert. Im Gegensatz dazu steht das Adjektiv „zart“. Die beiden Begriffe stehen für die Vielfalt der Ausdrucksmittel der Musik des Quintetts.

