Der Wolf rückt am 3. März, dem Tag des Artenschutzes, in den Vordergrund. Das Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz bietet an diesem Tag in Kooperation mit dem Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) eine Online-Infoveranstaltung zur aktuellen Situation der Wölfe in Rheinland-Pfalz und im Pfälzerwald an.

Das Wolfsrudel im Westerwald ist bekannt, auch gibt es immer wieder Hinweise auf Wölfe im restlichen Rheinland-Pfalz. Nahe Mainz ist im Jahr 2020 ein Wolf auf der Straße verunglückt, genetische Wolfsnachweise gibt es aus Eifel und Hunsrück. Im Raum Neustadt sowie ein paar Tage später auch im Raum Bad Dürkheim hat sich im März 2021 ein Wolf im Rahmen des Fotofallenmonitorings ablichten lassen. „Seitdem gab es keine weiteren bestätigte Nachweise von Wölfen im Pfälzerwald“, heißt es dazu von Ines Leonhardt vom Kluwo auf Nachfrage.

Wie aber sieht es insgesamt im Pfälzerwald und in der Westpfalz mit dieser streng geschützten Art aus? Wo wandern die Wölfe entlang? Wo werden sie bleiben und neue Rudel bilden?

Kostenlos, aber mit Anmeldung

Das Haus der Nachhaltigkeit will darüber informieren, was heute auf wissenschaftlicher Datengrundlage über Wölfe in Deutschland, in Rheinland-Pfalz und im Pfälzerwald bekannt ist. Julian Sandrini, der Leiter des Kluwo wird Fragen beantworten.

Der Termin ist als kostenlose Online-Veranstaltung geplant. Es können maximal 120 Personen teilnehmen, die sich zuvor über das Online-Formular auf der Internetseite des Hauses der Nachhaltigkeit registriert haben müssen.