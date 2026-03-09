Ein Thema, das Benjamin da Silva Moreira als Ortsbürgermeister von Olsbrücken vorantreiben wollte, war ein Jugendtreff im Ort. Wie sieht es damit aus?

Als Benjamin da Silva Moreira 2024 für das Amt des Ortsbürgermeisters von Olsbrücken kandidierte, stand auf der Agenda des FWGlers ziemlich weit oben, einen Jugendtreff im Ort zu etablieren. Mittlerweile steht er seit gut eineinhalb Jahren an der Spitze der Gemeinde, Zeit einmal nachzufragen, was aus den Plänen geworden ist.

Aus dem Sinn sei der Jugendtreff jedenfalls nicht, beteuert da Silva Moreira. Einen Ort dafür hat er auch schon ausgemacht: Das alte Spritzenhaus neben dem Bürgermeisteramt würde sich anbieten. „Aber im Moment haben wir dort erst einmal das andere Ende des Altersspektrums bedient“, sagt der Ortschef lachend. Engagierte Bürgerinnen bieten in dem Gebäude seit rund einem Jahr einmal alle vier Wochen ein Seniorencafé an. Immer am ersten Freitag des Monats servieren sie Kaffee und Kuchen, bei dem sich die älteren Besucher unterhalten können. Die Ortsgemeinde stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung, der Sportverein Tische und Stühle. „Es ist ein richtiger sozialer Treffpunkt geworden“, freut sich da Silva Moreira. Und die Gemeinde profitiere noch in anderer Weise von dieser Einrichtung: „Die haben ein Spendenkässchen, in das jeder Besucher etwas werfen kann.“ 900 Euro seien so bereits zusammengekommen, die nun wieder in der Gemeinde investiert werden. Davon hat da Silva Moreira nämlich gerade eine neue Bank bestellt, die die in die Jahre gekommenen Sitzgelegenheiten an der Luitpoldlinde ersetzen soll. Auch das sei früher ein beliebter Treffpunkt für Rentner gewesen, weiß der Freie Wähler. Mit der neuen Bank könnte er das wieder werden.

Basteltage für den Anfang?

Nun aber auch für Jugendliche etwas zu bieten, das alte Spritzenhaus auch für sie zu öffnen, das ist nach wie vor da Silva Moreiras Ziel. Als er selbst noch Jugendlicher war, habe es in seinem Heimatort Olsbrücken einen solchen Treff gegeben. Er habe gute Erinnerungen daran, erzählt er. Natürlich gebe es ein paar Plätze, an denen die jungen Leute auch jetzt schon zusammenkämen. Aber gerade in der kälteren Jahreszeit oder bei Regen wäre es wichtig, einen Raum zu haben, um sich zu treffen, findet da Silva Moreira.

Momentan müsse er dafür aber noch weitere Gespräche führen und Mitstreiter finden. „Ich habe mich schon mit vielen Mitbürgern unterhalten“, berichtet er, aber noch könne das Projekt nicht starten. Was sich vielleicht schneller realisieren ließe, wären Einzelveranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Je nach Altersklasse, die angesprochen werden soll, könnte der Ortsbürgermeister sich zum Beispiel Basteltage vorstellen – immer in der Hoffnung, dass sich daraus dann nach und nach ein dauerhaftes Angebot entwickelt.