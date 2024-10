Urlaubsgefühle stellen sich in der Westpfalz beim Blick aus dem Fenster ein, gut gepflegte Pflanzen erfreuen ihre Besitzer Jahr für Jahr aufs Neue und Tiere sind immer wieder ein beliebtes Fotomotiv.

Obwohl er schon sehr alt sei, blühe ihr Blumenstock noch immer so schön, findet eine ältere Dame aus Krickenbach. So stolz ist sie auf ihr Gewächs, bei dem es sich vermutlich um einen Disocactus ackermannii handelt, dass sie ihn Nicole Stichler, die in der Nachbarschaft wohnt, unbedingt zeigen wollte. „Über Winter würde sie ihn ins Haus stellen und wenig gießen und über Sommer steht er draußen“, berichtet Stichler von der Begegnung. Die Dame habe außerdem gesagt: „Der ist so schön, den müsste man mal an die Zeitung schicken“ – was Stichler in die Tat umgesetzt hat.

Schön findet es Marianne Rohé auch, und zwar in ihrer Heimat, der Westpfalz. Festgehalten hat sie eine Morgenstimmung in Eulenbis mit Blick zum Donnersberg.

„Heu-Schreck am Morgen“ betitelte hingegen Ulrich Czindsolors aus Krickenbach sein eingeschicktes Bild mit einem Wortspiel. Es zeigt einen Grashüpfer, der sich auf die Wohnzimmerpflanze verirrt hat.

Ganz gezielt hingegen fliegen die Wespen derzeit Trauben an, was Joachim Wilking beobachtet und fotografiert hat. „Die Weinlese läuft und der neue Wein wird ausgeschenkt, auch für die Natur ein Schmaus. Von einer Hauswand in Katzweiler tönt ein lautes Summen herüber. Dort laben sich hunderte von Wespen an den zuckersüßen Dornfelder Trauben und lassen nur noch Skelette übrig“, schreibt Wilking dazu.

Laut(r)er Häppchen

