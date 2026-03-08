Die Finanzlage Oberarnbachs ist angespannt. Nach derzeitigem Stand wird der Haushalt 2026 mit einem Defizit abschließen. An der Steuerschraube wird aber nicht gedreht.

Derzeit rechnet Oberarnbach im Ergebnishaushalt mit einem Minus von 23.860 Euro. Demnach stehen Erträgen von 741.990 Euro Aufwendungen von 765.850 Euro gegenüber. Im Finanzhaushalt klafft nach derzeitiger Berechnung zum Jahresende eine Lücke von 49.920 Euro zwischen den ordentlichen Ein- und Auszahlungen. Dennoch sollen nach dem Willen des Rates die Hebesätze der Realsteuern nicht erhöht werden – zugleich sind Investitionen vorgesehen.

Für Investitionen sind im Haushaltsplan 113.260 Euro eingestellt. Weitere 255.655 Euro werden aus dem Vorjahr übertragen. Dabei handelt es sich um Mittel für Maßnahmen, die noch nicht begonnen oder noch nicht abgeschlossen sind. Im Einzelnen sind das 236.845 Euro für den Bau des Radwegs nach Obernheim-Kirchenarnbach, 13.306 Euro für die Einzäunung der Grünabfallsammelstelle und 5004 Euro für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

Für den Grünschnittplatz sind für 2026 zusätzlich 10.000 Euro vorgesehen, für den Radweg nochmals 64.100 Euro. Neu im Investitionsprogramm sind die Umrüstung der Beleuchtung im Dorfgemeinschaftshaus auf LED-Technik (31.160 Euro) sowie der Kauf von Heizöl (8000 Euro).

Umlagen größter Ausgabenposten

77 Prozent der Einnahmen der Gemeinde stammen aus Steuern. Acht Prozent entfallen auf Zuweisungen; Schlüsselzuweisungen A sind in diesem Jahr nicht eingeplant. Die Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte haben sich gegenüber dem Vorjahr um 18.000 Euro auf 16.550 Euro vermindert. Fünf Prozent entfallen auf Leistungsentgelte und Kostenerstattungen, zehn Prozent auf sonstige laufende Erträge.

Der größte Ausgabenposten sind die Umlagen: Ihr Anteil an den Aufwendungen liegt bei 72 Prozent. An den Kreis gehen 259.080 Euro, an die Verbandsgemeinde 247.320 Euro. 13 Prozent der Aufwendungen entfallen auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Einrichtungen. Vier Prozent sind Personalkosten.