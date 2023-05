Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Corona macht den Konfirmanden und Erstkommunionkindern auch in diesem Jahr das Feiern schwer. Der Unterricht konnte nur online stattfinden und in der Kirche sind kleine Gruppen und wenige Gäste erlaubt. Ein Überblick.

Konfirmation an Palmsonntag: ja oder nein? Diese Frage stellten sich im Dekanat an Lauter und Alsenz die Pfarrer, nachdem es zunächst nach dem Bund-Länder-Gespräch am Montag hieß, dass