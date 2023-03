Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nur wenige Wochen nach der Bundestagswahl steht am Sonntag in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mit ihren zwölf Orten und rund 19.000 Einwohnern schon der nächste Urnengang an: die Wahl des Verbandsbürgermeisters. Es tritt an: der bisherige Amtsinhaber Harald Westrich (SPD).

Nur ein Bewerber bedeutet natürlich nicht, dass es gar keine Alternative gibt: Ja oder Nein können die Wahlberechtigten zumindest ankreuzen. Am Donnerstag lag deren Anzahl in der Verbandsgemeinde