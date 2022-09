Eine Notfallübung führt die Autobahn GmbH am Samstag , 8. Oktober, im Hörchenbergtunnel auf der A 62 durch. Aus diesem Grund ist die A62 in der Zeit von 6 Uhr bis 14 zwischen den Anschlussstellen Landstuhl-Atzel und Bann gesperrt.

Die Umleitung erfolgt in Richtung Pirmasens über die U20, dann über die L470, L363 und K60 zurück zur Autobahn, teilt die Autobahn GmbH mit. In Richtung Trier sollen die Autofahrer der U7 entlang der K60, L363 und der L470 folgen. Zur Überprüfung der Sicherheit von Straßentunneln und der Einsatzroutinen von Rettungsdiensten bei Unfallereignissen führt die Autobahn GmbH in Zusammenarbeit mit Feuerwehren, Rettungsdiensten und Polizei regelmäßige Notfallübungen durch. Erhebliche Verkehrsstörungen seien nicht erwarten. Es werde dennoch empfohlen, auf die Meldungen im Rundfunk zu achten, etwaige Störungen bei der Routenplanung zu berücksichtigen und angemessene Fahrzeit für die Umleitungsstrecke einzuplanen, so die Autobahn GmbH.