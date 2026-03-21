Das „Hannefass“ brennt, die Arbeiten auf dem Pfaff-Areal starten und ein Mord-Prozess beginnt: Was waren 2016 die spannendsten Themen – und wie sieht es heute aus?

Es ist das Jahr, in dem Donald Trump zum ersten Mal US-Präsident wird, in dem die Briten den „Brexit“ vollziehen und Jan Böhmermann seine „Schmähkritik“ auf den türkischen Präsidenten Erdogan verfasst. Die Rede ist von 2016. Erinnern Sie sich, was Sie selbst in diesem Jahr erlebt haben? Ich selbst war noch in der Schule und habe mich gerade auf das Abitur vorbereitet. Und wenn Sie jetzt – genau wie ich – denken: „Verrückt, dass das schon zehn Jahre her ist“, sind Sie auf dem besten Weg, Teil des Nostalgie-Trends zu werden, der gerade auf den sozialen Netzwerken um sich greift. Hierbei posten alle möglichen Leute, vom normalen Instagram-Nutzer bis zu Prominenten, Bilder und Erinnerungen aus dem Jahr 2016.

Der Grund ist eher ein trauriger. Beim aktuellen Zustand der Welt mit dem Erstarken des Faschismus, der Klimakatastrophe und bestehenden und drohenden Kriegen wählen viele lieber den Blick zurück – ganz nach dem Motto: „2016 war die Welt noch in Ordnung“. Und auch wenn das so natürlich nicht stimmt, macht der nostalgische Rückblick dennoch Spaß. In einem Jahrzehnt kann immerhin viel passieren.

Auch wir haben die Gelegenheit genutzt, zurückzuschauen und den Silvester-Jahresrückblick aus dem Jahr 2016 hervorgeholt. Was hat die Stadt und den Landkreis damals bewegt und wo stehen wir bei diesen Themen heute? Viel Spaß beim Erinnern:

Januar: Ehrenbürger und rebellische Störche

2016: Norbert Thines, der frühere Präsident des 1. FCK und Ehrenamtler, der sich für die sozialen Belange in Kaiserslautern und in der Welt eingesetzt hat, wird Ehrenbürger der Stadt.

In Mackenbach beginnen die Störche nach nur vier Wochen „Urlaub“ im Süden wieder auf dem Schornstein der evangelischen Kirche zu brüten – trotz der Vorrichtung, die sie davon abhalten soll, und des extra für sie errichteten Ersatznestes.

Heute: Mittlerweile ist der ehemalige FCK-Präsident verstorben. 2022 wurde die Nordtribüne ihm zu Ehren umbenannt in Norbert-Thines-Nordtribüne.

In Mackenbach nisten die Störche auch Jahre später noch auf dem Kirchendach, offensichtlich Gewohnheitstiere.

Zu Ehren Norbert Thines’ wird die Nordtribüne des Fritz-Walter-Stadion 2022 nach ihm benannt. Archivfoto: Moray

Februar: Flüchtlingsunterkunft und Geldautomaten-Raub

2016: Das Hotel Zepp in der Pariser Straße wird Flüchtlingsunterkunft. Im Zuge des zurückgehenden Flüchtlingsstroms wird auf geplante Flüchtlingsheime verzichtet.

Mit Mömax in der Barbarossastraße geht ein weiteres Möbelhaus in Kaiserslautern an den Start.

Bei einem spektakulären Aufbruch eines Geldautomaten der Stadtsparkasse im Pfalz-Center erbeuten Unbekannte 119.000 Euro.

Heute: Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine kommen 2022 wieder hilfesuchende Menschen nach Kaiserslautern, auch sie werden wieder im Hotel Zepp untergebracht.

2025 macht das Pfalz-Center wieder Schlagzeilen: Die Edeka-Filiale dort schließt, 70 Angestellte verlieren ihren Job.

März: Landtagswahl und Kreishaus-Sanierung

2016: Bei der Landtagswahl holen alle drei SPD-Kandidaten in Stadt und Region das Direktmandat: Andreas Rahm, Thomas Wansch, Daniel Schäffner.

Die Kreisverwaltung zieht wegen der Sanierung des Kreishauses in der Lauterstraße in das ehemalige SWK-Gebäude in der Burgstraße um.

Heute: Auch 2026 wird in Rheinland-Pfalz der Landtag gewählt. Zwei der drei SPD-Kandidaten stehen auch dieses Jahr wieder zur Wahl: Andreas Rahm und Daniel Schäffner.

Statt der Kreisverwaltung wird die Sanierung des Rathauses in Kaiserslautern diskutiert. Erste Schätzungen gehen von Kosten um die 125 Millionen Euro aus.

Das Gebäude der Kreisverwaltung Kaiserslautern wird saniert. Archivfoto: VIEW

April: FCK-Vorstand und Konto-Gebühren

2016: Der langjährige Vorstandsvorsitzende des 1. FCK, Stefan Kuntz, verlässt den Betzenberg. Eine Neuaufstellung des Vorstands mit Thomas Gries und Michael Klatt ist die Folge.

Als Folge der schwieriger gewordenen Ertragslage kündigt die Kreissparkasse Kaiserslautern Gebühren für das Privatgirokonto zum 1. August an.

Heute: Im Vorstand des FCK hat es weitere Wechsel gegeben. Zuletzt wurde Wolfgang Erfurt 2025 von Gero Scira abgelöst.

Stefan Kuntz hat seinen Posten als Vorstandsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern 2016 aufgegeben. Archivfoto: Oliver Dietze/dpa

Mai: Hannenfass-Brand und Starkregen

2016: Bei einem Großbrand wird das traditionsreiche Hannenfass am Martinsplatz zerstört. Ursache ist ein technischer Defekt. Das Gebäude wird abgerissen und soll neu aufgebaut werden.

Ein Wolkenbruch setzt die Stadt unter Wasser. Ganze Straßenzüge werden von dem Starkregen überschwemmt.

Es dringt endgültig an die Öffentlichkeit, dass ein Mitarbeiter der Weilerbacher Verwaltung offenbar über 100.000 Euro veruntreut hat. Der Mann soll zwischen 2012 und 2015 Geld aus Bareinzahlungen in die eigene Tasche gesteckt haben.

Heute: Das „Hannefass“ ist wieder aufgebaut. Die kurz nach dem Brand gegenüber eröffnete Hannefass-Lounge gibt es immer noch, zusätzlich zur wiedereröffneten Bar.

Nach dem Brand im Mai 2016 musste die Kult-Kneipe Hannenfass abgerissen werden. Mittlerweile wurde sie wieder aufgebaut. Archivfoto: VIEW

Juni: Pfaff-Werkstatt und Kammgarn-Campus

2016: Die erste Pfaff-Werkstatt geht im Rahmen des Bürgerbeteiligungsverfahrens über die Bühne. Bürger diskutieren die Entwicklung des früheren Pfaff-Geländes.

Bibliothek, Rechenzentrum und Verwaltung der Hochschule ziehen auf den neuen Campus Kammgarn.

Heute: Wohnungen, Gastronomie, ein Ärztehaus und ein Gesundheits-Campus: Auf dem ehemaligen Pfaff-Gelände ist mittlerweile einiges passiert. Vermarktung, Investorensuche und Bauarbeiten sind in vollem Gange.

Bürger diskutieren bei der Pfaff-Werkstatt über die Zukunft des Areals. Archivfoto: VIEW

Juli: Opel-Jubiläum und tödlicher Unfall

2016: Opel feiert sein 50-jähriges Bestehen in Kaiserslautern.

Eine vierköpfige Familie aus Otterberg kommt bei einem Autounfall in der Schweiz ums Leben. Ihr Auto wird auf der Autobahn vor dem Gotthardtunnel zwischen zwei Lkw eingeklemmt. Die Unfallursache ist unklar.

Heute: Seit dem 8. Februar steht fest: Die Pläne für die auf dem Opel-Gelände geplante Gigafabrik für Autobatterien sind geplatzt – die Enttäuschung darüber ist groß.

Das Opel-Werk in Kaiserslautern feiert 50-jähriges Bestehen, mit dabei der damalige rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (Mitte). Archivfoto: VIEW

August: Alte Knacker und Frust in Einsiedlerhof

2016: Das Vereinsheim der Alten Knacker steht vor dem Ende. Der Verein ist in die Insolvenz geraten.

Im Ortsbeirat Einsiedlerhof herrscht Frust. Es gibt Missfallen über das städtische Verfahren bei der Aufstellung eines Bebauungsplans für ein privates Gewerbegebiet.

September: Offener Kanal und Dienstwagen-Skandal

2016: Der Offene Kanal Kaiserslautern feiert 25-jähriges Bestehen.

Im Rat wird bekannt, dass der Enkenbach-Alsenborner Bürgermeister Andreas Alter (SPD) eigenmächtig einen Dienstwagen angeschafft hat. Aufgrund der öffentlichen Empörung gibt er den Wagen unter Entschuldigung zurück.

Heute: Im November 2025 hat der Offene Kanal eine neue Vorsitzende bekommen: Lara Kahl will sich verstärkt um neue Mitglieder bemühen. Und auch 2026 hat der Kanal Grund zu feiern – jetzt sein 35-jähriges Bestehen.

2016 feiert der Offene Kanal Kaiserslautern sein 25-jähriges Bestehen. Archivfoto: Christian Hamm

Oktober: TU Kaiserslautern und neuer Bahnhaltepunkt

2016: Die Studierendenzahlen sind mit 14.000 an der TU Kaiserslautern stabil. Die Uni feiert die 100. Juniorprofessur.

Die Weichen für den Bau des Bahnhaltepunkts Hohenecken werden endgültig gestellt.

Heute: Trotz vieler kritischer Stimmen beschließt die Landesregierung 2019 die Fusion der TU Kaiserslautern mit der Uni Landau. 2022 verschmelzen beide zur Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau, kurz RPTU.

Im Sommer 2017 wird die Eröffnung des Bahnhaltepunkts Hohenecken gefeiert. Archivfoto: VIEW

November: Spatenstich und Betze-Anleihe

2016: Mit dem ersten Spatenstich beginnt der Abriss der ersten Gebäude auf dem früheren Pfaff-Gelände.

Die Betze-Anleihe wird das Gericht beschäftigen. Ein Zeichner der Anleihe klagt auf Rückzahlung.

Es wird bekannt, dass der DRK-Kreisverband unrechtmäßig Zuschüsse vom Landkreis kassiert hat.

Heute: Nachdem die Betze-Anleihe 2013 erstmals aufgelegt und 2019 um drei Jahre verlängert wurde, wurde sie 2022 endgültig an alle Zeichner zurückgezahlt. 2020 hatte der Verein die Zinsauszahlung allerdings zwischenzeitlich aussetzen müssen.

Der ehemalige Oberbürgermeister Klaus Weichel hält den Spaten für den Beginn der Wiederbelebung des ehemaligen Pfaff-Areals. Archivfoto: VIEW

Dezember: Prozess-Beginn und Millionen-Rückzahlung

2016: Am Landgericht beginnt der Prozess zum Tod der fünfjährigen Carrie.

Der Kreistag beschließt, dass der DRK-Kreisverband die Zuschüsse in voller Höhe plus Zinsen von knapp einer Million Euro zurückzahlen soll.

Heute: Die drei Angeklagten, darunter die Mutter des Kindes, wurden wegen „Mordes durch Unterlassung“ verurteilt. Sie verbüßen eine lebenslange Freiheitsstrafe.