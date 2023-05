Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Schrecken dürfte groß gewesen sein, als Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in Weilerbach am Mittwoch eine Spinne in einer Bananenkiste entdeckten. Die Freiwillige Feuerwehr aus dem Ort und der Tierschutzverein Kindsbach rückten an.

Kurz nach 13 Uhr traf der Alarm bei den Wehrleuten ein. „Wegen einer unbekannten Spinne, die in einer Bananenkiste entdeckt worden war“, berichtet Wehrführer Michael Schneider. Diese