Mit einem hervorragenden Abiturschnitt von 1,3 hat der Oberarnbacher Norman Weis an der Integrierten Gesamtschule (IGS) am Nanstein in Landstuhl als Bester seines Jahrgangs seine Schullaufbahn beendet.

Weis hat bis zur zehnten Klasse das Sickingengymnasium besucht. Dieses bot zu der damaligen Zeit jedoch noch nicht den Sportleistungskurs an, den der junge Mann belegen wollte. Also wechselte er an die IGS am Nanstein – sozusagen auf die andere Seite der Stadt. In der Oberstufe belegen die Schüler drei Leistungskurse: Weis entschied sich, neben dem gewünschten Sportleistungskurs für Biologie und Englisch. Beim Sportleistungskurs musste er die Abiturprüfung jeweils zur Hälfte in Praxis und Theorie ablegen.

Für die Sport-Praxis wurden der Schüler und seine Kurs-Kollegen an zwei Tagen in Schwimmen (im Azur in Ramstein-Miesenbach), Turnen, Volleyball und Badminton geprüft. Die schriftlichen Prüfungen waren Mitte und Ende Januar. Anfang März erfuhren die Schüler die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen. Mitte März ging es dann noch in die mündliche Prüfung, die Norman Weis ebenfalls mit Bravour bestand.

Geplantes Studium: Sport und Biologie

„Ich bin schon erleichtert, dass es jetzt vorbei ist, aber auch traurig, keine Zeit mehr zusammen mit den anderen in der Schule zu verbringen“, sagt der 18-Jährige. Nun schaut sich der Abiturient nach einem Minijob um. Im Herbst möchte er Sport und Biologie an der Universität in Kaiserslautern studieren, hierfür kann er sich im Sommer bewerben.

In seiner Freizeit spielt Norman Weis Fußball bei der A-Jugend in Hermersberg und Oberarnbach. Er freut sich bereits auf den Urlaub: In den Sommerferien geht es ins Warme – bevor der Ernst des Lebens richtig losgeht.