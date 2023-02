Die Planungen zur Neugestaltung des Geländes zwischen Haupt- und Gartenstraße laufen nun schon seit mehreren Jahren. Es geht der Gemeinde vor allem darum, mit den privaten Grundeigentümern einig zu werden. Mit der am Montag vom Rat beschlossenen Veränderungssperre um ein Jahr soll dafür Zeit gewonnen werden.

„Gesprächsbedarf besteht noch mit den Nachbarn rund um das Seniorenheim-Projekt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes“, erläuterte Ortsbürgermeister Daniel Schäffner (SPD). Zwischen der Garten- und der Hauptstraße befinde sich eine Fläche im Eigentum der Ortsgemeinde, die historische Kneipe. An diesem Objekt sei die Zeit nicht spurlos vorübergegangen, sodass eine Nachnutzung ausgeschlossen erscheine. Angrenzend an dieses Grundstück fänden sich weitere Flächen im Eigentum verschiedener Privatpersonen, die ebenfalls Entwicklungspotenzial aufwiesen.

Gespräche noch nicht abgeschlossen

Aus diesem Grund habe die Ortsgemeinde Mackenbach Mitte 2021 entschieden, die zusammenhängenden, gemeindeeigenen Grundstücke und optional die weiteren Grundstücke in einem für Mackenbach unverbindlichen Interessenbekundungsverfahren zur Entwicklung anzubieten, führte Schäffner aus. Dieses sei von Anfang Januar 2022 bis Ende Februar 2022 durchgeführt worden. Im Anschluss habe man Gespräche zur Projektoptimierung mit den Beteiligten geführt, die teilweise noch nicht abgeschlossen seien, so der Ortschef. Ebenfalls Anfang 2022 habe die Landbäckerei Dusch GmbH ihr Interesse bekundet, in dem bestehenden Gebäude in der Hauptstraße eine Bäckerei zu betreiben. Das Interessenbekundungsverfahren sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen gewesen und insbesondere für die beiden Bereiche „Alte Gärtnerei“ und „Historische Kneipe“ habe es noch Abstimmungsbedarf gegeben. Dort sei als „Teil A“ bereits vorab das Beteiligungsverfahren zum Bebauungsplan durchgeführt worden, führte Schäffner aus.

Potenzieller Investor gefunden

Mittlerweile sei das Interessenbekundungsverfahren abgeschlossen und ein potenzieller Investor habe sich gefunden. Allerdings habe sich zwischenzeitlich offenbart, dass insbesondere die schwierige Eigentumssituation im Bereich der historischen Kneipe einen erhöhten städtebaulichen Abstimmungsbedarf erfordere. In einem nächsten Schritt soll nun nach den Worten Schäffners für den übrigen Teil des Ortskernes als „Teilbereich B“ das Bebauungsplanverfahren stattfinden. Aus diesem Grund sollte die Veränderungssperre um ein weiteres Jahr verlängert werden. Dem stimmten alle Ratsmitglieder zu.