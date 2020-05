Öffentliche Gottesdienste in Kirchen sind nun zwar wieder möglich. Trotzdem ist Geduld gefragt. Denn die Vorkehrungen, um den vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen gerecht zu werden, sind umfangreich. Deshalb werden laut Auskunft des protestantischen Dekanats an Alsenz und Lauter und des katholischen Dekanats Kaiserslautern auf ihrem Gebiet an diesem Sonntag noch keine öffentlichen Gottesdienste abgehalten.

Der sukzessive Ausstieg aus den Kontaktbeschränkungen werde die Menschen nicht einfach in die Zeit davor zurückführen, verdeutlicht Kirchenpräsident Christian Schad in einem Rundschreiben an alle Pfarrer und Mitglieder der Presbyterien der Evangelischen Kirche der Pfalz. „Es wird langsam gehen, Schritt für Schritt. Deutlich wird dies auch, wenn wir auf die Öffnung unserer Kirchen für Gottesdienste zugehen. Eine verantwortungsbewusste Vorbereitung und Gestaltung erfordern Maßnahmen, die wir bisher nicht kannten“, zeigt Schad darin auf, mit Verweis auf die Eckpunkte, die erarbeitet wurden und die beschreiben, wie Gottesdienste unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen gestaltet werden können.

So sind etwa Gottesdienstbesucher nur mit Alltagsmasken zugelassen und müssen am Eingang Name, Vorname und Adresse oder Telefonnummer angeben, um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können. Die Daten würden im Pfarramt 14 Tage lang aufbewahrt und danach vernichtet. Sei in der Kirche die maximale Anzahl der zu besetzenden Plätze erreicht, könnten keine weiteren Personen eingelassen werden. Bei großer Nachfrage sollte ein zweiter Gottesdienst angeboten werden. Eine Verpflichtung, dass jetzt wieder Gottesdienste stattfinden müssen, gebe es jedoch nicht. „Über den Termin entscheiden ausschließlich die Presbyterien“, betont Schad, verbunden mit der Bitte, „sich diesbezüglich Zeit zu lassen und die Gegebenheiten vor Ort sorgfältig zu prüfen.“

Dem folgen viele. Auch in der protestantischen Stadtkirche Landstuhl und der protestantischen Kirche Kindsbach finden am 3. Mai keine Gottesdienste statt, teilte Pfarrer Nils Urbatzka mit. Zuerst müssten die Presbyterien beraten, ob und wie die Richtlinien umgesetzt werden können. Ab wann wieder Gottesdienste stattfinden, werde rechtzeitig mitgeteilt. In Spesbach und in Hütschenhausen finden am 3. Mai auch keine protestantischen Gottesdienste statt: „Sobald uns die Richtlinien für das Feiern von Gottesdiensten verbindlich vorliegen und die Presbyterien über deren Umsetzung beraten und beschlossen haben, werden wir darüber informieren, ab wann und unter welchen Bedingungen wir wieder Gottesdienste feiern“, heißt es von dort. Die protestantische Kirchengemeinde Landstuhl-Atzel überträgt am Sonntag, 3. Mai, nochmals einen Videogottesdienst, der wie in den vergangenen Wochen auf der Homepage der Pauluskirche angesehen werden kann. Am Sonntag, 10. Mai, feiert die Gemeinde dann einen Gottesdienst zur gewohnten Zeit um 10.30 Uhr und einen um 11.30 Uhr, um die Schutzmaßnahmen einhalten zu können.

Nicht nur die Protestanten, auch die Katholiken brauchen noch Zeit

Vorläufige Regelungen zur Feier der Liturgie in Zeiten der Corona-Krise hat auch das Bistum Speyer erarbeitet. Darin heißt es: Der Beschluss, ob und in welchen Kirchen in der Pfarrei ein Gottesdienst stattfinde, liege in den Händen des Pastoralteams zusammen mit dem Vorsitzenden des Pfarreirats. Um diesen zu fassen, brauchen die Entscheidungsträger allerdings noch Zeit.

Die Gründe legte die Gemeindereferentin der Pfarrei Mariä Himmelfahrt Otterberg, Petra Benz, in einem Schreiben vom 30. April an die RHEINPFALZ dar. Die Meldung „Ab Sonntag sind wieder Gottesdienste möglich“ habe zu Irritationen geführt. „Denn zum jetzigen Zeitpunkt wurde ein Schutzkonzept von der Diözese Speyer bei der Landesregierung eingereicht, das noch nicht überarbeitet und genehmigt ist. Somit liegt unserer Pfarrei derzeit noch keine Freigabe zur Durchführung von Gottesdiensten vor.“ Selbst wenn diese noch vor Sonntag erteilt werde, sei eine sofortige Umsetzung nicht möglich. Dazu fehle es schlicht und ergreifend an grundlegenden Dingen wie Hygienestationen für die Kircheneingänge, aber auch für die mögliche Umsetzung eines Anmeldeverfahrens der Gottesdienstbesucher. Aus diesem Grund werde es in der Pfarrei erst ab der nächsten Woche Gottesdienste geben.