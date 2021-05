In voraussichtlich zwei Jahren gehen bei Ideal Automotive in Otterberg endgültig die Lichter aus. Wie geht es dann mit dem rund 4,5 Hektar großen Gelände dort weiter? Stadt und Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg wollen sich dazu schon mit den Verantwortlichen austauschen, einen Gesprächstermin mit dem Eigentümer gab es bislang aber noch nicht.

Stadt und Verbandsgemeinde bemühten sich weiterhin um Kontakt zu den Eigentümern und um Informationen von der Geschäftsführung des Automobilzulieferers, sagt Martina Stein. „Wir würden gerne wissen, was angedacht ist, was mit dem Gelände passiert“, stellt die Stadtbürgermeisterin fest. Möglicherweise habe der Eigentümer für das Gelände eine anderweite Nutzung im Auge, es gehöre ja nicht der Stadt. Dieser ist allerdings an einer positiven Entwicklungsmöglichkeit gelegen: Es sei ein prominent gelegenes Gelände, das maßgeblich den Raum dort prägen könne.

Das Ideal-Gelände gehört einer Industriellenfamilie aus Belgien

Der Autozulieferer, dessen Werk bei dem Großbrand im März schwer beschädigt wurde, ist nur Mieter des Areals unmittelbar neben der Verbandsgemeindeverwaltung. Stadtbürgermeisterin Stein zufolge gehört das Gelände einer Industriellenfamilie aus Belgien.

Ideal Automotive hatte im vergangenen Oktober offiziell bestätigt, dass es sich aus der Wallonenstadt zurückziehen wird, wo es 1995 die damalige Otterberger Textilgesellschaft übernommen hatte. Begründet wurde die Werksschließung damit, dass der Wiederaufbau der durch das Feuer zerstörten Gebäude und Anlagen wirtschaftlich nicht vertretbar gewesen wäre. Der Brand soll einen Schaden von über 30 Millionen Euro verursacht haben.

Bis Ende September fielen bereits 37 Arbeitsplätze bei dem Automobilzulieferer weg. Mit 30 Beschäftigten werde weiterproduziert und hauptsächlich Kofferrauminnenausstattungen hergestellt, hieß es Anfang Oktober von Ideal Automotive. Bis Ende September 2022 wird auch damit Schluss sein.