Hans Keiper ist sauer. Der Anwohner der Hauptstraße beklagt die Stagnation auf der Baustelle vor seiner Haustür, die ihn auf dem Weg zur Arbeit täglich zu Umwegen zwingt.

„Ab und zu sehe ich einen oder zwei Leute auf der Baustelle, aber dann wieder tagelang niemanden“, ärgert sich Hans Keiper, der im eigentlich nahe gelegenen Siegelbach sowie im Lauterer Gewerbegebiet die Zeitung austrägt und dafür nun wegen der Baustelle von Rodenbach über die Weilerbacher Umgehungsstraße in den Lauterer Stadtteil fahren muss. „Warum geht es nicht voran?“, fragt er.

Wegen umfangreicher Baumaßnahmen ist die Hauptstraße an der Einmündung „Am Tränkwald“ sowie auf der freien Strecke zwischen Rodenbach und Siegelbach seit 19. Juli gesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern hatte erklärt, dass die Vollsperrung voraussichtlich etwa sieben Wochen aufrecht erhalten bleibe. „Die Bauarbeiten im Zuge der K13 liegen im Zeitplan“, erklärt jetzt Harald Kowally im Auftrag des LBM auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Asphaltarbeiten am Knotenpunkt und auf der freien Strecke seien mit Ablauf der Woche beendet worden. Kommende Woche beginnen laut Kowally die Arbeiten am parallel zur Straße verlaufenden Rad- und Gehweg im Bereich der Rathausstraße. Auch die restlichen Arbeiten, etwa an den Banketten oder der Fahrbahnmarkierung, würden erledigt. „Wenn alles klappt, kann die Vollsperrung der K13 bis zum 3. September wie geplant aufgehoben werden“, so der Sprecher des LBM.