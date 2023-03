Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeinde Weilerbach will die Fortschreibung ihres Flächennutzungsplans in diesem Jahr endlich abschließen. Um das zu ermöglichen, beschloss der VG-Rat in seiner Sitzung am Montagabend, die Standorte für das neue Feuerwehrhaus sowie das Thema Einzelhandel einschließlich Neubau eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Weilerbach aus dem Plan auszugliedern.

Die Gründe: Für beide Vorhaben sind noch umfangreiche Planungen notwendig, die die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans bis weit in das kommende Jahr hinein verzögern