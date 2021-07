Neulich bewunderte ich einen kleinen Vogel. Schnell mit den Flügeln schlagend, schien dieser an einer Stelle in der Luft über der Wiese zu stehen. „Wer bist du?“, fragte ich. Doch der kleine Kerl war ohne zu antworten schnell verschwunden. Oma Nagute kennt den Vogel. „Das ist ein Turmfalke“, antwortet sie mir. Er war auf der Jagd nach Futter. Sie ernähren sich von Wühlmäusen, Käfern, großen Insekten, Eidechsen, Regenwürmern und kleinen Vögeln. Etwa taubengroß und schlank wird ein ausgewachsener Falke bis zu 37 Zentimeter groß und etwa 300 Gramm schwer. Turmfalken brüten nur einmal im Frühjahr, meist Ende April. Sein Name sagt uns, dass er gerne in hochgelegenen Bauten brütet. Vielleicht auch in unserem Kirchturm.