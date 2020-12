Der Tierschutzverein Kindsbach benötigt Spenden und Geschenke für die Tierheimhunde. Daher hat er am Tierheim Nikolausstiefel aufgehängt, in die jeder zu jederzeit etwas für die Vierbeiner einwerfen kann.

„Durch Corona fehlen uns Gassigeher, da ist es gut, wenn wir die Hunde mit Spielsachen und Kauknochen ein bisschen mehr als sonst beschäftigen können“, spricht Kai Zöller, Zweiter Vorsitzender im Tierschutzverein und Leiter der Tierrettung, sinnvolle Gaben für die handgenähten Nikolausstiefel an. Plastikspielzeug sei nicht geeignet. Was die Kauknochen angeht, sei es schon besser, wenn die etwas größeren und festeren im Stiefel landen würden. Auch für gute Wolldecken für die Hunde sei der Verein dankbar.

Bis 24. Dezember bleiben die Stiefel hängen

Geld in die Stiefel zu packen, ist natürlich keine gute Idee. Die sechs handgenähten Stiefel – für jeden der aktuellen Tierheimhunde wurde symbolisch einer genäht und angebracht – hängen schließlich für jeden zugänglich außen am Hundezentrum, Industriestraße 34, in Kindsbach. Die ersten Gaben waren pünktlich zum Nikolaustag in den Stiefeln. Damit es noch mehr werden, bleiben die Stiefel bis zum 24. Dezember außen am Tierheim hängen.

Das Spendenkonto und weitere Möglichkeiten den Verein zu unterstützen, finden sich im Internet. Wer die Arbeit des Vereins und die Tierheimhunde vor Ort tatkräftig unterstützen will, kann sich laut Zöller jederzeit beim Tierschutzverein Kindsbach unter Telefon 0174/8158325 melden.