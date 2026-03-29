Sollte der Wasgau-Markt in Niederkirchen größer und moderner werden? Der Ortsbürgermeister meint ja, das Unternehmen hält sich bedeckt.

Der Wasgau-Markt gehört seit 1984 zum Ortsbild von Niederkirchen. Entsprechend ist das Gebäude nicht mehr das modernste. Mit einer Verkaufsfläche von etwas über 450 Quadratmetern gehört der Supermarkt außerdem zu den kleineren Häusern. Üblich sind mittlerweile 1200 bis 1500 Quadratmeter, nennt Isolde Woll, die Pressesprecherin der Wasgau AG, eine Vergleichsgröße. „Diese Größenordnung bildet häufig die Grundlage für eine langfristig wirtschaftlich tragfähige und zukunftsfähige Marktführung“, fügt sie hinzu. Das lasse sich jedoch nicht auf jeden Standort gleichermaßen übertragen.

Genau um die langfristige Versorgung der 1858 Einwohner großen Gemeinde (Stand 31. Dezember 2024) ist Ortsbürgermeister Wolfgang Pfleger (parteilos) bereits seit einigen Jahren besorgt. Denn der Wasgau-Markt ist seiner Meinung nach zu klein und „ziemlich vollgestopft“. Die Marktleitung melde ihm zwar zurück, dass er trotzdem gut laufe und er hat auch den Eindruck, dass viele Auswärtige nach Niederkirchen zum Einkaufen kommen. Er schätzt, dass sich um die 5000 Personen bei ihnen regelmäßig mit Lebensmitteln eindecken. Die nächsten größeren Lebensmittelgeschäfte lägen auch einige Kilometer entfernt, etwa in Otterberg oder Rockenhausen ( Donnersbergkreis). Aber Pfleger, und mit ihm die Mitglieder des Gemeinderats, ist davon überzeugt, dass auf lange Sicht eine Modernisierung des Marktes notwendig wäre, um attraktiv zu bleiben. „Langfristig hat das in dem Gebäude keine Zukunft“, glaubt der Ortschef.

Areal gegenüber wäre geeignet

Deshalb hatten die Kommunalpolitiker schon 2021 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um auszuloten, ob es in der Gemeinde eine Fläche für einen größeren Supermarkt gibt. „Die Topographie ist bei uns zwar schwierig“, sagt Pfleger, dennoch sei damals herausgekommen, dass sich das Areal genau gegenüber dem Wasgau-Markt als Bauplatz eignen würde. „Der Besitzer wäre auch verkaufsbereit“, berichtet der Ortsbürgermeister.

Nachdem die Fläche gefunden war, habe es Gespräche mit der Wasgau AG gegeben. „Die waren eigentlich positiv gestimmt“, hatte Pfleger damals den Eindruck. Aber kurz vor Weihnachten 2021 habe es von der Unternehmensleitung geheißen, dass kein Interesse für ein Investment bestehe. Pfleger bedauert das und er versteht es nicht. Schließlich funktioniere der Markt ja. Er befürchtet dennoch, dass das jetzige Geschäft irgendwann geschlossen werden könnte, weil die Gewinnmarge nicht mehr stimmt. Die wiederum könnte verbessert werden, wenn modernisiert würde, ist er überzeugt.

Gespräche mit vielen Unternehmen

Die Wasgau AG macht dazu keine Angaben. Auf die Frage, warum der Markt in Niederkirchen nicht modernisiert werden soll, antwortet die Pressesprecherin: „In den vergangenen Jahren gab es Gespräche mit der Gemeinde sowie weiteren Beteiligten über mögliche Perspektiven für den Standort. Verschiedene Ansätze wurden geprüft. Die bestehenden Rahmenbedingungen vor Ort – unter anderem das begrenzte Einzugsgebiet – setzen dabei jedoch natürliche Grenzen.“ Wie alle Wasgau-Märkte werde auch der Niederkirchener regelmäßig „unter wirtschaftlichen und strukturellen Gesichtspunkten betrachtet“. Danach werde entschieden. Wie diese „internen Prüfungen und Bewertungen“ jedoch für den Standort zuletzt ausgefallen sind, teilt das Unternehmen nicht mit.

Pfleger hat nach der Investitionsabsage durch die Wasgau AG seinerseits seine Fühler in andere Richtungen ausgestreckt und „mit vielen Unternehmen“ gesprochen. Sein Ziel ist es, auf jeden Fall dauerhaft einen Vollsortimenter im Ort zu haben. „Alles andere bringt uns auf dem Land nichts“, hält er fest. Für ganz abwegig hält er es nicht, jemanden zu finden, der die größere Fläche entsprechend bebauen könnte. Noch aber sei nichts spruchreif. Zudem könnte sich ja auch die Wasgau AG noch umentscheiden und doch noch in einen moderneren Markt in Niederkirchen investieren.