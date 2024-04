Die FDP Neuhemsbach hat ihre Liste für die Wahl des Ortsgemeinderats am 9. Juni aufgestellt. Die Freien Demokraten sind seit 2019 in dem Gremium vertreten. Spitzenkandidat ist Nicolas Gauger.

Der promovierte 52-Jährige lehrt an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität in Kaiserslautern in den Fachbereichen Mathematik und Informatik. Hauptschwerpunkt des Wahlprogramms ist der Erhalt des Wohnwertes der Gemeinde mit ihrem Natur- und Naherholungspotenzial. „Wind- und Solarenergie dürfen nicht das zerstören, was wir erhalten wollen: unsere Natur“, so Gauger. Wort gehalten habe man bei Kita-Planung und insbesondere deren Finanzierung. Ein Neubau mit einem Kostenvolumen von 6,5 bis 7,2 Millionen Euro sei verhindert worden. Eine Alternative mit dem Umbau des Bürgerhauses zu einem Bruchteil der Kosten werde nun entwickelt. Eine Verschuldung der Gemeinde über Generationen hinweg mit einem „finanziellen Blackout“ sei weder sinnvoll noch nachhaltig, findet Gauger. Vielmehr gelte es, mit den Steuergeldern sparsam und sorgsam umzugehen. Eine weitere Grundsteuererhöhung lehne die FDP in Neuhemsbach ab.

FDP-Gemeinderatsliste

1. Nicolas Gauger, 2. Vera Albert, 3. Robert Sprengart, 4. Martina Tauern, 5. Fritz Albert, 6. Volker Würtz .