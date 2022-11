Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern und seiner Tradition. Der Trippstadter Turnverein zeigt, wie lebendig das Miteinander hierbei auch noch nach 60 Vereinsjahren sein kann.

Beheimatet ist der Turnverein Trippstadt in der Karlstalhalle, die der Verbandsgemeinde gehört. Daneben hat der Verein ein Gelände gepachtet, auf dem er eine Leichtathletik-Anlage gebaut hat. Hier gibt es eine Laufbahn mit Tartan-Belag (einem elastischem Kunststoff) sowie eine Weitsprung-Bahn mit Sprunggrube. Hier dürfen dann auch die Kleinen aus dem Kindergarten sowie die Grundschüler Sport machen.

Die Mitgliederanzahl beträgt momentan 610 Personen. „Während der Pandemie“, so erklärt der Erste Vorsitzende des Turnvereins, Christian Amberger, „ist die Anzahl jedoch etwas zurückgegangen.“ Dennoch hat der Verein ein recht großes Einzugsgebiet, sogar über Trippstadt hinaus. Da kommen sogar Sportinteressierte aus Kaiserslautern, Schmalenberg oder Waldfischbach.

Der Verein versuche mit der Zeit zu gehen und investiere deshalb in moderne Sportgeräte, so Amsberger. So wurde zum Beispiel in letzter Zeit eine AirTrack Bahn angeschafft. Dies ist eine lange, mit Luft gefüllte Matte, auf der die Kinder und Jugendlichen bei ihren Sprüngen und Saltos abgefedert werden.

Verein ermöglicht Fortbildung zum Übungsleiter

Wenn die Jugendlichen daran interessiert seien, könnten sie sich zum Übungsleiter fortbilden. Hierfür übernimmt der Verein alle Kosten und bekommt so neue Nachwuchstrainer. Dies sei eine Win-Win-Situation für beide Seiten, denn Leiter dieser Art würden immer gebraucht, so der Erste Vorsitzende. In manchen Sportgruppen seien manchmal bis zu 40 Kinder. Um all den Kleinen gerecht werden zu können, stünden drei bis vier Übungsleiter pro Sportstunde zur Verfügung. Somit sei gewährleistet, dass die Kinder unter professioneller Aufsicht turnen könnten.

Insgesamt beherbergt der Verein 16 Abteilungen. Von Step-Aerobic über Eltern-Kind-Turnen bis hin zum Mountainbiking im Bikepark Trippstadt ist für jeden Sportbegeisterten etwas dabei. Besonders beliebt ist laut Amsberger das Mountainbiking. Aber auch das aus Fernost stammende Aikido, eine Sportart, in der Selbstverteidigung erlernt und dabei Körper und Geist gleichzeitig angesprochen werden, sei sehr gefragt.

120 Mitglieder bei Jubiläumsfeier geehrt

Christian Amberger, der schon von klein an im Verein ist und vor 10 Jahren mit gerade mal 32 Jahren das Amt des Ersten Vorsitzenden übernommen hat, erklärt, dass er dies nur machen könne, weil er im Verein eine „wunderbare Unterstützung“ erfahre und ein großartiges Team hinter sich habe.

Zur Feier des Jubiläums wurden am Samstag 120 Mitglieder geehrt. Darunter waren sogar noch einige Gründungsmitglieder von 1962. Auch eine Ehrenmitgliedschaft wurde vergeben. Dabei wurde Elke Frank ausgezeichnet. Sie hat insgesamt 40 Jahre mit viel Liebe, Freude und Engagement das Kinderturnen und die Frauengymnastik geleitet. Sie hatte während des Lockdowns entschieden, ihre aktive Laufbahn im Verein zu beenden.

Info:

Wer neugierig auf das umfassende Angebot des Trippstadter Turnvereins geworden ist, kann sich auf der Internetseite des Vereins auf www.tvtrippstadt.de weiter informieren.