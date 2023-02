Vom Showtanz wie aus 1001 Nacht bis zur Gesprächsrunde mit den Ortsbürgermeistern: Mehr als eineinhalb Stunden Programm war beim Neujahrstreffen der Verbandsgemeinde Weilerbach geboten – dem ersten nach der Corona-Pause und dem ersten mit Bürgermeister Ralf Schwarm.

Das Weilerbacher Bürgerhaus war am Donnerstagabend gut besucht. Schwarm blickte in seiner Rede auf ein Jahr zurück, das vom Angriff auf die Ukraine geprägt war, von Lieferengpässen, Preissteigerungen, von der Angst vor einer Gasmangellage und vor einem flächendeckenden Blackout. Dennoch sei auch viel Positives passiert, meinte der Bürgermeister und ließ Ereignisse und Veranstaltungen in der Verbandsgemeinde Revue passieren, die 2022 ihr 50-jähriges Bestehen feiern konnte. Man müsse sich stets dessen bewusst sein, dass die VG ein Zusammenschluss der einzelnen Ortsgemeinden sei. Jede davon habe ihre eigene Identität, ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Persönlichkeiten. Trotz oder gerade wegen des Zusammenschlusses sei es gelungen, den Ortsgemeinden diese Identität zu erhalten und sie so miteinander zu verbinden, dass eine starke Verbandsgemeinde mit 14.930 Einwohnern daraus erwachsen sei.

Bürgermeister berichten

Die acht Ortsgemeinden standen denn auch im Zentrum der Gesprächsrunde, die Schwarm moderierte. Die Ortsbürgermeister berichteten dabei von Projekten rund um Erneuerbare Energien und rund ums Energiesparen, von neuen Wanderwegen, neuen Spielplätzen und von Jubiläumsfeierlichkeiten. Perlende Harfenklänge von Amelie Perumadura und für Stimmung sorgende Garde- und Showpräsentationen von Tänzerinnen des VfB Reichenbach rundeten den Empfang ab.