Seit Jahren ist es Brauch, dass die Kindergartenkinder aus Neuhemsbach in den Einrichtungen der Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn mitbetreut werden. Doch die Entwicklung in beiden Kommunen setzt dieser Praxis nun Grenzen. Auf ihrer Sitzung am Mittwochabend empfahlen die Ratsmitglieder ihren Kollegen in Neuhemsbach, den Bau einer eigenen Kita ins Auge zu fassen.

„Gerade letztens hat mich die Mutter eines Kita-Kindes angerufen und von den alltäglichen Schwierigkeiten der Anfahrt berichtet“, erzählte Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU). Normalerweise