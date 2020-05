Die Neugestaltung des Mehrgenerationenplatzes in Schallodenbach sprengt – trotz Eigenleistung – den Kostenrahmen„Die Kostensteigerung liegt bei über 50.000 Euro“, so Ortsbürgermeisterin Claudia Janovsky, nach deren Angaben das Kostenvolumen derzeit bei 208.207 Euro liegt.

Die Mehrkosten sind teils auf gestiegene Preise, teils auf Planmodifikationen zurückzuführen. Deshalb beschloss der Ortsgemeinderat, beim Land einen Antrag auf Aufstockung der Landesmittel zu stellen. Vergeben wurden die Landschaftsbauarbeiten an ein Quirnbacher Unternehmen für 188.270 Euro. Um Geld zu sparen, übernehmen Einwohner Rodungsarbeiten und befreien das Gelände von Aufbauten.

Auch der Ausbau der Straße „Am Brennofen“ hat sich verteuert, unter anderem weil eine 25 Meter lange Stützmauer gebaut werden muss. Darüber hinaus wird auf Wunsch der Kommune der Gehweg verbreitert. Der Rat billigte ein Nachtragsangebot von rund 41.000 Euro. Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung um sieben LED-Leuchten durch die Pfalzwerke kostet 28.374 Euro.

Die Ortsbürgermeisterin informierte über einen Investor, der in der Gewanne „In der Kornkiste“ auf einem Areal von 27.933 Quadratmeter eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage bauen will. Allerdings waren die vorliegenden Informationen so mager, dass es zu keiner Beratung des Vorhabens im Gemeinderat kam.

Die Ratsmitglieder stehen einer Versorgung von Schallodenbach mit Erdgas durch die Stadtwerke Kaiserslautern positiv gegenüber. Die Ortsgemeinde wird mit dem Anbieter in Gespräche eintreten.

Künftig wird sich ein Friedhofsgärtner um die gemeindlichen Grünanlagen kümmern, informierte Janovsky.