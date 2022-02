Ein weicher Übergang und Gastronomie auf einer Ebene – so soll der Martin-Butzer-Platz gestaltet werden, geht es nach dem Willen der Landstuhler, die an der Bürgerversammlung zum Thema Neugestaltung des Martin-Butzer-Platzes und des Adolph-Kolping-Platzes teilgenommen haben. Rund 1,15 Millionen Euro soll das Projekt voraussichtlich kosten.

Wie ein Vertreter des Planungsbüros BBP Stadtplanung/ Landschaftsplanung aus Kaiserslautern ausführte, sieht die Planung eine Gesamtbetrachtung von Adolph-Kolping-Platz, Hauptstraße, Bushaltestelle und Martin-Butzer-Platz bis hoch zur Zehntenscheune vor. Die Plätze sollen aufgewertet sowie räumlich und gestalterisch zusammengeführt werden. Um Fußgängern mehr Raum und Sicherheit zu geben, soll die Hauptstraße im Platzbereich auf eine Fahrspur reduziert und ein Fußgängerüberweg neu geschaffen werden. Der Adolph-Kolping-Platz soll hauptsächlich zum Parken genutzt werden, der Martin-Butzer-Platz soll als Treffpunkt mit Spielangeboten dienen.

Sichere Laufzone

Für die Fußgänger wird am Adolf-Kolping-Platz eine sichere Laufzone vor den Gebäuden eingeplant, die über einen Fußgängerüberweg zum Martin-Butzer-Platz führt. Die Grünflächen des Adolph-Kolping-Platzes sollen vergrößert und neu angelegt werden. Für das übrige Gelände sind als Bodenbelag Betonpflastersteine vorgesehen. Der Platz erhält eine neue Beleuchtungsanlage. Aktuell gibt es hier 30 Parkplätze, die jedoch zu schmal für viele der heute gängigen Autos sind. Deshalb sieht die Planung 20 Parkplätze mit ausreichender Breite vor – darunter zwei Behindertenstellplätze. Neun von zwölf Bäumen bleiben erhalten, ein Baum wird neu gepflanzt.

Der Martin-Butzer-Platz behält weitgehend sein jetziges Gesicht, verändert und überarbeitet wird er insbesondere im Bereich der Stufen. Mehr Begrünung, neue Bäume und offene Beete sind eingeplant. Nach der Umgestaltung sollen Sitzmöglichkeiten, Spielangebote und Informationselemente als Verweilzone und Treffpunkt eine wichtige Funktion in diesem historischen Stadtareal einnehmen. Für die Gastronomie soll es mehr und attraktiveren Freiraum geben.

Stadtmauer in Szene setzen

Unter dem Motto „Spuren der Geschichte“ soll die Stadtmauer in Szene gesetzt werden. Das Pflaster auf dem Platz soll erhalten bleiben, die Randbereiche neu gestaltet werden. Parkplätze auf dem Martin-Butzer Platz entfallen. Ein Sandsteinelement in der Treppenanlage soll den Verlauf der Stadtmauer in modernem Design veranschaulichen. Eine weitere Baumreihe und mehr Grünflächen sind vorgesehen. Die Bushaltestelle soll eine neue Überdachung aus Glas bekommen und barrierefrei werden.

Die Bürger, die sich in der Versammlung zu Wort gemeldet hatten, sprachen sich dafür aus, dass die Gastronomie am Martin-Butzer-Platz auf der gleichen Ebene wie der Platz liegen soll. Auch wollten sie einen weichen Übergang zwischen Platz und weiterem Gelände mit breiten Sitzstufen und Pflanzbeeten. Eine harte Platzgrenze mit Stützmauer lehnten sie ab.

Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD) hofft, dass am 8. März im Bauausschuss ein Empfehlungsbeschluss für den Stadtrat gefasst werden kann. Am 22. März könnte der Stadtrat dann darüber entscheiden. Erst danach könne die Planung fertiggestellt und in diesem Jahr noch mit dem Bau begonnen werden.