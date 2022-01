Das alte Wegekreuz am „Worschtzippelweg“ neben dem keltischen Menhir in der Nähe des heutigen Sportplatzes steht wieder. Mehrere Arbeitseinsätze unter der Regie des CDU-Ortsverbandes Bann waren dafür notwendig. Am Samstag wurde es eingesegnet.

Der alte barocke Steinsockel, der jahrhundertelang im Gestrüpp ein vergessenes Dasein führte, wurde geborgen, gereinigt und auf ein neues Fundament gehoben. Vom ursprünglichen Steinkreuz wurden nur noch Bruchstücke gefunden. Ein zwei Meter hohes Holzkreuz ersetzt es seit kurzem.

Die Einsegnung nahmen Pfarrer Udo Stenz und zwei Messdiener mit Weihwasser und Weihrauch vor. In seiner kurzen Predigt erklärte Stenz die Symbolkraft des Kreuzes, das aus einem senkrechten Balken, der hinauf zu Gott zeigt, und einem waagrechten Balken, der zu den Menschen weist, besteht.

Zum Innehalten einladen

Der Zweite CDU-Vorsitzende, Markus Borst, dankte den Helfern für ihren Arbeitseinsatz zu Erhaltung des alten Kreuzes am Wegesrand. Das Schlusswort sprach Ortsbürgermeister Stephan Mees. Auch er lobte die Arbeitseinsätze der Helfer, die gezeigt hätten, dass durch Dorfgemeinschaftssinn viel erreicht werden kann. Das Kreuz werde viele Spaziergänger zum Innehalten einladen.