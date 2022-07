Für die Otterbacher Feuerwehr soll jetzt endlich bald Ersatz her und ein neues Tanklöschfahrzeug erworben werden. „Das wäre eigentlich schon vor ein, zwei Jahren fällig gewesen“, erläuterte Bürgermeister Harald Westrich im Verbandsgemeinderat. Jedoch wurde dann die Reihenfolge geändert, weil schneller Mehrzweckfahrzeuge gebraucht wurden, mit denen auch Sandsäcke bei Hochwasser transportiert werden. 300.000 Euro wurden für das Tanklöschfahrzeug in den Haushalt eingestellt. Doch: „Die Kosten laufen momentan aus dem Ruder.“ Die Verbandsgemeinde hofft nun auf ein Vorführfahrzeug, um die Kosten verringern zu können. Ein passendes rheinland-pfälzisches Fahrzeug stünde sogar zur Verfügung. „Wir hoffen, dass die Maschine noch nicht weg ist“, sagte Westrich. Für die Atemschutzwerkstatt der Verbandsgemeindefeuerwehr wird zudem ein Reinigungsautomat angeschafft. Momentan werden die Masken und Geräte noch in Waschbecken gesäubert und desinfiziert. Wegen der dafür verwendeten Mittel braucht es aber eine technische Möglichkeit zum Schutz der Personen. Das bemängelte auch der Prüfdienst des Landes. Eine Möglichkeit kann ein solcher Reinigungsautomat sein.