Eine weitere Photovoltaik-Freiflächenanlage soll in Weilerbach entstehen. Das Unternehmen Bejulo aus Mainz hat bei der Gemeinde einen Antrag gestellt, an der Umgehungsstraße Richtung Mackenbach eine solche Anlage zu bauen. Im Gemeinderat wurde das Projekt vorgestellt.

Insgesamt sind 15.498 Solarmodule geplant, die eine Netzkapazität von 7,5 Megawatt haben. Damit könnten rund 9,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr erzeugt werden, wodurch wiederum knappe sechs Tonnen CO 2 -Emissionen eingespart würden. Die Anlage könnte Strom für circa 2700 Haushalte liefern. Die Kosten wurden von den Planern auf 5,2 Millionen Euro beziffert.

Ein direkter Anschluss der geplanten Anlage an das Netz des E-Werks der Ortsgemeinde Weilerbach sei nicht möglich, sondern nur über ein Umspannwerk. Idealerweise wäre dies das Umspannwerk Langacker am Mackenbacher Forstamt, hier stehe jedoch noch eine Zustimmung durch die US Army an den Projektierer aus.

Gemeinde unterstützt das Projekt

Der Rat fasste einen Grundsatzbeschluss, dass die Gemeinde dem Projekt positiv gegenüberstehe. Die Verwaltung werde die Firma bei allen notwendigen Schritten unterstützen. Die energiewirtschaftliche Beratung übernehme das E-Werk Weilerbach. Ein Ratsmitglied der FWG stimmte gegen das Projekt.