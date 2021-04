Auf dem brachliegenden Grundstück zwischen Heide-, Lerchen- und Neukircherstraße in Enkenbach-Alsenborn rollen die Bagger. Direkt gegenüber des Menno-Heims baut die Investorengemeinschaft SWW für knapp sieben Millionen Euro ein Gebäude, in dem „Wohnen mit Service“ geboten werden soll.

Bei dem Unternehmen Seniorenwohnen Westpfalz GmbH & Co. KG (SWW) mit Sitz in Enkenbach handelt es sich um einen Zusammenschluss der Protestantischen Altenhilfe Westpfalz (PAW) und der Konzept 21, einer Planungs- und Projektentwicklungsfirma mit Sitz im badischen Schopfheim. Was das Vorhaben in Enkenbach interessant macht, ist die Nähe zum Menno-Heim. Vor mehr als 50 Jahren wurde dieses als Alten- und Pflegeheim von Mennoniten gegründet. Auf die Tradition weist noch der Name hin. Betrieben wird es heute von der PAW.

Frühzeitig an neue Wohnform anpassen

Für viele ältere Menschen sei „Wohnen mit Service“ eine Möglichkeit, sich rechtzeitig auf ein Wohnen im Alter einzustellen, sagen die Betreiber. Man könne seine Bedürfnisse frühzeitig anpassen, und zwar schon zu einem Zeitpunkt, wenn noch keine oder nur eine geringe Pflegebedürftigkeit vorliegt. Die Senioren lebten in eigenen Wohnungen und erhielten sich so die Möglichkeit, einen eigenen Haushalt zu führen und weiterhin unabhängig zu sein. „Diesem Wunsch, der immer mehr um sich greift, wollen wir entsprechen, indem wir barrierefreie, seniorengerechte Wohnungen vermieten und betreuen“, so die PAW. Bei Bedarf könnten die Bewohner auf Dienstleistungen zurückgreifen und sich Serviceangebote dazubuchen. Dazu gehörten hauswirtschaftliche Hilfen, ein Wasch- und Bügelservice sowie Einkaufs-, Hausmeister- und Reinigungsdienste. Ein öffentlicher Senioren-Mittagstisch im Haus, ein Nachmittagscafé zwei- bis dreimal in der Woche und andere Veranstaltungen förderten zudem soziale Kontakte auch nach draußen. Die Liste an Dienstleistungen könne zudem um Hausnotruf, ambulante Pflege und medizinische Versorgung durch Ärzte und Apotheken in der Nähe erweitert werden.

Angebot für Menschen ab 60 Jahren

26 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von jeweils 47 bis 90 Quadratmetern sollen in drei separaten, miteinander verbundenen Gebäuden entstehen. Hell und freundlich sollen die Wohnungen laut PAW gestaltet werden, mit ein bis drei Zimmern für bis zu zwei Personen, integrierter Küche, Balkon, Badezimmer und Abstellraum. Die Wohnappartements vermietet die PAW ausschließlich an Senioren über 60 Jahren.

Neben Kurzzeit- und vollstationärer Pflege bietet die PAW in ihren Einrichtungen auch eine Tagespflege an. Die Angebote werden vervollständigt durch niedergelassene Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden und Podologen und einen mobilen Friseurdienst.