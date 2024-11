Das Kindsbacher Friedenskreuz ist mittlerweile an seinem Bestimmungsort fest montiert und nun bei einer kleinen Feierstunde von den beiden Pfarrern der evangelischen und katholischen Kirche gesegnet worden. Musikalisch umrahmt wurde die Feier, zu der rund 60 Besucher gekommen waren, von einer Combo der Kolpingkapelle Kindsbach. Ortsbürgermeister Michael Müller fand lobende Dankesworte für den Initiator Robert Reiland.

Für Reiland ist damit, „dass das Kreuz und eine Ruhebank an diesem schönen Platz vor dem Kindsberg Wahrheit geworden sind, ein Traum Wirklichkeit geworden“. In seiner kurzen Ansprache ließ er den Werdegang – inklusive der damit verbundenen behördlichen Auflagen – Revue passieren und erinnerte daran, dass Spender und Unterstützer ihren Teil beigetragen hatten. Im Anschluss fand ein kleiner Umtrunk statt, zu dem der Witwenklub eingeladen hatte. Der Standort des neuen 3,50 Meter hohen Kreuzes mit Ruhebank unterhalb der „Sandkaut“ in Kindsbach gewährt einen freien Blick über einen Teil der Gemeinde, den Flugplatz und das dahinter ansteigende Pfälzer Bergland.