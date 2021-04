Wo hat das Jugend- und Sozialamt künftig seinen Sitz? Obwohl der Personalrat der Kreisverwaltung den Standort Kaiserslautern favorisiert, zeichnet sich im Kreistag eine breite Mehrheit für einen Umzug der Abteilung nach Landstuhl ab.

Obwohl die Kreisverwaltung an der Lauterstraße für rund 18 Millionen Euro saniert wurde, ist darin für die größte Abteilung des Hauses nicht genügend Platz: Für die 116 Mitarbeiter, die derzeit noch in der Fischerstraße und im Lauterer Casino untergebracht sind, muss ein neues Domizil gefunden werden – eine Frage, die den Kreistag schon seit rund fünf Jahren beschäftigt. So auch in der jüngsten Sitzung am Montagnachmittag. Zur Diskussion stehen das Gebäude der ehemaligen VR-Bank Westpfalz in der Landstuhler Kaiserstraße und in Kaiserslautern das frühere Fernmeldeamt in der Rummelstraße. Letzteres hatte der Kreistag zunächst wegen zu hoher Mietkosten abgelehnt, aber nach einem Wechsel des Besitzers ist das Carré nun wieder im Rennen – und steht bei der Belegschaft offenbar hoch im Kurs: Sie wünscht sich nach den Jahren des Exils eine räumliche Nähe des Sozialamts zur „Kernverwaltung“, wie der Personalrat mitteilt. Die Aufteilung der Abteilungen auf mehrere Standorte habe „die dienstlichen Synergien abgeschwächt“, so seine Einschätzung. „Dies würde sich umso mehr verstärken, wenn gerade die größte Abteilung des Hauses nicht mehr in unmittelbarer Nähe zum Lauterer Kreishaus, sondern rund 20 Kilometer weiter westlich gelegen wäre“, schreibt der Personalrat, der sich vor einer „finalen Entscheidung“ eine Berücksichtigung der Mitarbeiterbelange und eine Beteiligung der Beschäftigten wünscht.

Betroffene kommen eher aus dem westlichen Landkreis

„Mehr als 70 Prozent unserer Klienten kommen aus dem westlichen Landkreis“, berichtet Sozialdezernent Peter Schmidt (FWG), wirft aber zugleich Organisatorisches, die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die Parkplatzsituation in die Waagschale. „Auch die Mitarbeiterakzeptanz kann eine wichtige Rolle spielen“, sagt Schmidt und gibt zu, dass er in der Suche nach der „geeignetsten und wirtschaftlichsten Alternative“ inzwischen die Rummelstraße präferiere.

Beide Gebäude müssten vor einem Umzug umgebaut werden, berichtet Landrat Ralf Leßmeister (CDU). Da das VR-Bank-Gebäude nicht aufgestockt werden könne, solle ein gegenüberliegendes Haus in der Königstraße 3 das Platzangebot erweitern. Bei einer Anmietung für die Dauer von zehn Jahren werden jährlich Kosten von rund 261.000 Euro (Miete je Quadratmeter 9,18 Euro warm) fällig, bei 15 Jahren verringern sich diese für die zwei Gebäude auf 242.000 Euro (8,49 Euro). Die Miete des Carrés in der Rummelstraße schlägt hingegen jährlich mit 294.000 Euro zu Buche (10,38 Euro) – gleich ob der Mietvertrag nun zehn oder 15 Jahre währt.

Stimmungsbild eingefordert

Der Kostenfaktor war für die meisten Fraktionen im Kreistag ausschlaggebend: „Landstuhl ist deutlich günstiger“, warb der Fraktionschef der CDU, Marcus Klein, für diese Variante. Ebenso Harald Westrich (SPD), der zwar die Meinung des Personalrats als wichtig erachtete, zugleich aber auch darauf hinwies, dass „Landstuhl nicht auf Rosen gebettet“ sei und Handel sowie Gastronomie von einem Standortwechsel der 116 Mitarbeiter profitieren würden. Corona habe gezeigt, dass ein effektiver Verwaltungsbetrieb auch mit Außenstellen möglich sei, fand FWG-Fraktionschef Uwe Unnold und unterstrich, dass für ihn die Einspareffekte entscheidend seien. „Wollt ihr so mit der Stellungnahme des Personalrats umgehen?“, warf der Fraktionschef der Linkspartei, Alexander Ulrich, in den Raum. Neben diesem kritischen Einwand warb nur Goswin Förster (FDP) für die Rummelstraße: „In unserem Kragenkreis haben nur alle Bürger den gleichen Weg, wenn das Sozialamt in Kaiserslautern angesiedelt ist.“

Um ein „Stimmungsbild“ zu erhalten, forcierte die CDU eine Abstimmung, bei der sich nur fünf Mandatsträger für die Rummelstraße aussprachen. Die Entscheidung über den Standort folgt nach der Sommerpause.