Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit, Spatenstich war am 11. April 2019, wurde das neue Dienstgebäude der Polizeiinspektion Landstuhl in der Bahnstraße 54 am Donnerstag offiziell eingeweiht. Einen Tag der offenen Tür soll es im kommenden Jahr geben.

Der Präsident des Polizeipräsidiums Westpfalz, Michael Denne, begrüßte die rund 100 geladenen Gäste. Innenminister Roger Lewentz (SPD) betonte in seiner Festrede wie modern,