Kein Natursport Opening: Stattdessen gibt es Ende April am Haus der Nachhaltigkeit „Waldwärts – Bike’n’Hike im Pfälzerwald“. Unverändert bleibt die beliebte Pflanzenbörse.

In Johanniskreuz am Haus der Nachhaltigkeit (HdN) kann ganzjährig was erlebt werden. Ob beim Einkauf im Waldladen, bei einem der zahlreich angebotenen Kurse oder auch beim Besuch der gerade laufenden Ausstellung. Großformatige Ölgemälde der Künstlerin Georgia Wilhelm sind noch bis zum 15. Mai unter dem Titel Empathie für den Wald zu bestaunen.

»Watch them grow« ist der Titel der Ausstellung mit Werken der Künstlerin Georgia Wilhelm. Sie ist noch bis 15. Mai im Haus der Nachhaltigkeit zu sehen. Wilhelm zeigt Ölgemälde und Grafiken, die ihre Empathie für den Wald veranschaulichen. Die Ausstellung ist täglich außer samstags von 10 bis 17 Uhr kostenfrei zu besichtigen. Foto: Georgia Wilhelm/oho

Ein ganz besonders grün-buntes Schmankerl ist seit Jahren die Pflanzenbörse am HdN, die 2026 am Sonntag, 19. April, von 11 bis 16 Uhr stattfindet. Ob bei Plaudereien über dies und das oder bei tiefergehenden Fachgesprächen – Pflanzenfreunde kommen ins Gespräch, holen sich Tipps und Anregungen. Meist geht es mit neuen Pflanzenschätzen beladen dann wieder heimwärts. Viele Besucher sind gespannt darauf, was wohl alles im Angebot sein wird. Wahrscheinlich wieder so viel, dass die Entscheidung, welche Pflanze es denn sein soll, schwerfällt – und am Ende viel zu viele der „Nachwuchsgewächse“ aus fremden Gärten im eigenen Korb mit nach Hause fahren.

Pflanzen bekommen „ein zweites Leben“

Was hinter der Börse steckt, fasst Simone Nickel, Leiterin des HdN, zusammen: „Unsere Pflanzenbörse ist nicht einfach nur ein Markt, denn es geht ja nicht ums Verkaufen, sondern es geht primär ums Teilen, Tauschen und Verschenken von Pflanzen. Ganz egal ob Setzlinge, Ableger, Saatgut oder Gehölze, hier können überschüssige Pflanzen aus dem eigenen Garten ein ,zweites Leben’ bekommen, statt einfach entsorgt zu werden.“ Für Nickel ist die Pflanzenbörse ein Beitrag zu mehr Artenvielfalt in unseren Gärten.

Die Anbieter sollen sich im Vorfeld am HdN anmelden und die Pflanzen getopft mitbringen, damit Sie den Transport und das Auspflanzen ins eigene Beet sicher überleben. Die Teilnahme ist für alle kostenlos.

Das Ende des Natursport Openings

Zu den besonders beliebten Veranstaltungen am HdN zählt seit Jahren auch das Natursport Opening. Das wird es in diesem Jahr allerdings nicht mehr geben. „Vieles hat nicht mehr funktioniert, Rahmenbedingungen haben sich mit den Jahren verändert und wichtige Aussteller konnten nicht mehr teilnehmen“, erklärt Nickel. So sei ihr klar geworden: Neue Ideen und ein neues Format sollten her.

Mountainbiken ist einer der Pfeiler des neuen Formats, das das beliebte Natursport Opening ersetzt. Foto: VIEW

Herausgekommen ist: „Waldwärts – Bike’n’Hike im Pfälzerwald“. Bei der Veranstaltung am Sonntag, 26. April, 11 bis 17 Uhr, mit Pumptrack für Groß und Klein, Fahrtechnikparcours, Fahrradwerkstatt und Naturschutzrallye sollen auch die gegenseitige Rücksichtnahme, Natur- und Klimaschutz sowie die Aufgaben von Wald- und Forstwirtschaft thematisiert werden.

„Waldwärts“: sportlich ambitioniert und ökosystemverträglich

Außerdem werden Live-Musik, Catering aus der Region, ein Kinderprogramm sowie geführte Touren geboten. Darunter sind eine Gravel-Bike-Tour mit dem ehemaligen Radrennfahrer Udo Bölts aus Heltersberg und eine Tour mit Inklusionsathlet Abdul Dogan, der 2025 das Projekt begleitet hat, das zum Weltrekord für „Team Kaiserslautern“ für die weiteste im Team gelaufene Distanz in 90 Tagen geführt hat. Kindertouren werden außerdem von den „Waldwuseln“ angeboten.

„Wir richten mit ,Waldwärts’ den Focus auf die beiden Hauptsportarten im Pfälzerwald: Biken und Wandern“, sagte die HdN-Leiterin. Es werde ein sportlich ambitioniertes und zugleich ein ökosystemverträgliches Natursporterlebnis für die ganze Familie geboten. Hinter dem neuen Format stehen neben dem HdN und Landesforsten, auch das Zentrum Pfälzerwald Touristik sowie der Mountainbikepark Pfälzerwald.

Info

Mehr zum Programm bei „Waldwärts – Bike’n’Hike im Pfälzerwald“ gibt es auf www.zentrum-pfaelzerwald.de/waldwaerts.html

