Elf bis zwölf neue Häuser entstehen derzeit in Hütschenhausen an der Abzweigung der Hauptstraße zur Kreisstraße 3 Richtung Hauptstuhl. „Wohnpark an der Hauptstuhler Straße“ heißt das Projekt, das ein privater Investor umsetzt.

So wird neuer Wohnraum im Zentrum des Ortes geschaffen. Zur Hauptstraße hin soll in zwei Gebäuden, die auf dem Areal eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes gebaut werden, auch eine gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss möglich sein. Auf den Grundstücken dahinter, die von der K3 her sozusagen in zweiter und dritter Reihe erbaut und durch eine Stichstraße von dort erreichbar sein werden, soll günstiger Wohnraum für junge Familien und Senioren entstehen. Weil die mittlerweile errichteten Häuser in den vergangenen Tagen an die Versorgungsleitungen angeschlossen wurden, musste die K3 für den Verkehr gesperrt werden. Ab dem Wochenende soll er jedoch wieder rollen.

Kalte Nahwärme

Noch nicht angeschlossen wurden die Gebäude übrigens an ihre Wärmeversorgung. Die ist nämlich etwas Besonderes: Die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach errichten dort erstmalig ein Versorgungsnetz mit Kalter Nahwärme. Dafür arbeiten sie mit der Wasser – Versorgung – Energie (WVE) GmbH Kaiserslautern zusammen. Bei der Kalten Nahwärme wird Erdwärme durch Sonden, die sich in 160 Metern Tiefe befinden, und durch angeschlossene Sole-Wasser-Wärmepumpen nach oben befördert und nutzbar gemacht. In den Häusern wird diese Wärme dann zum Heizen verwendet. Im Sommer sei sogar eine leichte Kühlung des Wohnraumes möglich, sagt Georg Leydecker, der Geschäftsführer der Stadtwerke. Nachdem eine erste Probebohrung erfolgreich verlief, folgen in diesen Tagen und noch bis Ende der nächsten Woche 15 weitere Bohrungen, wie Viktor Kramer, der technische Koordinator der Netze bei den Werken, erläutert. 150 Kilowatt Wärmeleistung könne daraus gewonnen werden. Er hofft, dass bis Mitte Dezember die ersten ein bis zwei Häuser des Gebietes ans Netz angeschlossen werden können.