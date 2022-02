„Die Interessen von Vogelschützern, Vogelzüchtern, Vogelliebhabern und Vogelausstellern sollen durch die Gründung des Vereins zusammengeführt werden“, erläutert der Vorsitzende Alexander Maj die Aufgabe des neu gegründeten Vereins „MCE-Vogel-Club“.

Der Verein mit Sitz in Frankenstein verfolge ausschließlich gemeinnützige Zwecke, betont der Vorsitzende. Beabsichtigt seien die Unterstützung des Natur- und Tierschutzes sowie die Förderung der Tierzucht. Schnell sei bei der Gründung im Dezember vergangenen Jahres Einigkeit darüber erzielt worden, sich schwerpunktmäßig mit den Vögeln der Familie der Fringillidae (der Finkenartigen) zu beschäftigen. Ein besonderes Augenmerk soll auf der Unterfamilie der Cardueliden (der Stieglitzartigen) liegen. Dennoch werde sich natürlich auch allen weiteren europäischen Vögeln zugewandt, welche nicht der Familie der Fringillidae angehören.

Mischlinge und Mutationen

„Aufgrund dessen, dass sich in Züchterhand viele Mischlinge und Mutationen befinden, wird sich mit Engagement auch dieser Gruppe zugewendet“, erklärt Maj. Es gehe auch um ein Forum, auf dem die Fragen und Bedürfnisse dieser Züchter Gehör finden. Der Name des neu gegründeten Vereins lautet „MCE-Vogel-Club“. Diese Bezeichnung habe zu tun mit dem bevorzugten Blick auf Mischlinge, Cardueliden, europäische Arten und deren Mutationen. „Insgesamt gesehen soll durch Beratung, Betreuung und Schulung das Wissen über den Schutz, die Haltung und die Zucht der Vögel vertieft werden“, resümiert der Vorsitzende. Dazu gehörten in der Perspektive auch Angebote an Kitas und Schulen zu einer praktischen Zusammenarbeit. Im Verein habe das Vorstandsamt eines Kinder- und Jugendwarts geschaffen und besetzt werden können. „Hier ist es wichtig, Wege zu suchen, zu finden und zu gehen, welche es den folgenden Generationen ermöglichen, mit der faszinierenden Welt der Vögel in Kontakt zu kommen.“ Dies sei eine Grundlage dafür, um sich für das Wohl und das Überleben dieser Tierart einzusetzen.

Offene Bewertungsschau

Ein weiterer Schwerpunkt der Vereinsarbeit werde darin bestehen, jährlich eine offene Bewertungsschau durchzuführen. Auf diese Weise soll den Züchtern eine Möglichkeit geboten werden, ihre Zuchterfolge zu präsentieren. Und es gehe dabei auch darum, Rückmeldung darüber zu erlangen, ob sich die Züchtungen in die gewünschte Richtung bewegten. Auf einer solchen Schau könnten alle Vögel präsentiert werden, die ordnungsgemäß beringt seien. „Herzlich werden alle Aussteller willkommen geheißen, egal welchem Verein oder Verband sie angehören“, betont Maj.