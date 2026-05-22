Letztes Jahr wurde der Somalische Sport- und Kulturverein Kaiserslautern (SSK) offiziell im Vereinsregister aufgenommen. Das Ziel: Teilhabe fördern und Brücken bauen.

Ein Blick in die Satzung des SSK Kaiserslautern verdeutlicht, dass der Verein neben dem Sport auch das kulturelle Zusammenleben fördern möchte. Denn Fußball mag zwar die verbindende Klammer sein, doch fernab der ostafrikanischen Heimat steht Integrationsarbeit genauso hoch im Kurs wie das Einstudieren einer Viererkette. Schätzungen zufolge leben aktuell rund 350 somalische Bürger in Kaiserslautern, für die der Verein eine Anlaufstelle bieten möchte. Der kulturelle Austausch und die Unterstützung für Neuankömmlinge sollen von Anfang an gefördert werden. Zudem sollen Brücken zu anderen Gemeinschaften in Kaiserslautern gebaut werden.

Zwei „Geburtshelfer“ des neuen Vereins fanden sich schnell: der Landessportbund (LSB) mit seinem Programm „Integration durch Sport“ sowie das House of Resources (HoR), das Migrantenorganisationen und Ehrenamtliche in ihrer Arbeit auf lokaler Ebene unterstützt. LSB-Referent Daniel Hertzler und Sascha von Koslowski vom HoR haben den Gründungsprozess monatelang begleitet.

Erster Trikotsatz verteilt

Unterstützt von Jurist Jürgen Guth, wählten die Gründungsmitglieder im November 2024 Said Burale zu ihrem Vorsitzenden. Der 31-jährige Amazon-Mitarbeiter lebt seit mehr als zehn Jahren in Deutschland und will natürlich selbst im neugegründeten Team mitspielen. Sein Vorbild: Bayern-Legende Thomas Müller. Zum Stellvertreter Burales wurde Noor Hussen gewählt. Jamia Abdelkader, der für die Kasse zuständig ist, führt im normalen Leben als Geschäftsmann einen Lebensmittelladen.

Der Vorstand des SSK (von links): Stellvertreter Noor Hussen, Vorsitzender Said Burale und Kassenwart Jamia Abdelkader. Foto: Dirk A. Leibfried

Spontane Unterstützung erfuhr der neue Verein auch durch Wolfgang Kehrein, DOSB-Vereinsmanager und LSB-Vertrauenscoach. Der 71-jährige Jettenbacher erfuhr von der Suche des neuen Vereins nach einem geeigneten Fußballplatz aus der Zeitung – und nahm direkt die Fährte auf. In seinem Geburtsort Rothselberg fand Kehrein schließlich eine geeignete Spielstätte – dagegen sprach lediglich die Entfernung. Als „Trostpflaster“ gab der SV Rothselberg mit seinem Vorsitzenden Heiko Wirth einen über die Pfalzwerke gewonnenen Trikotsatz an den SSK weiter.

Die Suche geht weiter

Bei der Suche nach einem Sportplatz besichtigten die somalischen Kicker auch das Gelände des VfL Einsiedlerhof, das jedoch mit großem Aufwand hergerichtet werden müsste. Einen guten Kontakt pflegen die Spieler zum TuS Erfenbach, wo einige Freundschaftsspiele und Trainingseinheiten stattfanden. Überwiegend wird aber nach wie vor in der Halle trainiert (immer mittwochs von 20 bis 22 Uhr in der Halle des Rittersberg-Gymnasiums). Doch ohne Platz wird es schwierig, sich im organisierten Spielbetrieb anzumelden. Städtische Anlagen sind bekanntlich rar gesät und meist schon vergeben.

Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) hat bereits positive Signale gesendet und den Somalischen Sport- und Kulturverein Kaiserslautern mit weiterführenden Informationen zum Spielbetrieb versorgt. Dort steht man Migrantensportvereinen ebenso positiv gegenüber wie beim LSB. „Ohne solche Vereine würden manche Menschen nicht den Weg in den Sportverein und zum Sport finden“, weiß Hertzler. Dadurch würden viele positive Aspekte und ein enormer Mehrwert für die Sportler einerseits und die Gemeinschaft andererseits wegfallen.

Bietet geschützten Raum

Das Programm „Integration durch Sport“ geht dabei noch einen Schritt weiter: „Diese Vereine bieten nicht nur eine Plattform für sportliche Betätigung, sondern auch einen geschützten Raum, in dem kulturelle Besonderheiten berücksichtigt werden und kommunikative Barrieren verringert sind.“

Gemeinsam mit dem LSB hat der junge Verein mit seinen rund 40 Fußballern im Herbst vergangenen Jahres ein Futsalturnier (Futsal ist eine Hallenfußballvariante) für Jugendliche und junge Erwachsene organisiert. Ziel war es, Gemeinschaft und kulturellen Austausch zu fördern. Noch fehlt es am Notwendigsten: Neben einer geeigneten Spiel- und Trainingsfläche sind die jungen Fußballer auch auf der Suche nach Projektpartnern, ehrenamtlichen Trainern und Helfern, Sponsoren und – ganz profan – Bällen und Sportausrüstung.

Interkulturelles Vereinsfest

Am Mittwoch, 27. Mai, will sich der Somalische Sport- und Kulturverein Kaiserslautern erstmals der Stadtgesellschaft präsentieren. Zum islamischen Opferfest Eid al-Adha will der SSK beim interkulturellen Vereinsfest „Teilhabe fördern, Brücken bauen und Kultur erlebbar machen“, so die Ankündigung. Neben Musik und Tanz, einem Kinderprogramm, Gesprächs- und Austauschformaten sowie einem somalischen Kochkurs wird ein offenes Buffet mit landestypischen Speisen angeboten.

Info

Interkulturelles Vereinsfest am Mittwoch, 27. Mai, zwischen 10 und 17 Uhr auf dem Gelände des TFC Kaiserslautern (Hohenecker Straße 25).





Die Serie

In der Serie „Vereinssache“ stellt die „Pfälzische Volkszeitung“ in loser Reihenfolge Vereine aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern vor. Wer vorgestellt werden will, schreibt eine E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.